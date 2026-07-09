В Украине заработал инструмент подготовки муниципальных проектов

В Украине заработал швейцарско-украинский инструмент по подготовке муниципальных проектов PPF4Ukraine. Программа будет помогать общинам готовить инвестиционные проекты по международным стандартам и предусматривает грантовое софинансирование до 20% их стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

PPF4Ukraine должен помочь общинам пройти предварительный этап перед привлечением финансирования. Речь идет о разработке качественных инвестиционных проектов, которые могут реализовываться, в частности с привлечением частного капитала через механизмы публично-частного партнерства.

Первая заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум отметила, что местному самоуправлению нужны не только финансовые ресурсы, но и возможность готовить проекты, соответствующие международным стандартам.

"Именно на это и направлена программа PPF4Ukraine - она помогает пройти весь путь от идеи до реализации проекта", - сказала Шкрум.

По ее словам, особое внимание в программе просят уделять общинам на востоке и юге Украины. из-за войны они имеют наибольший дефицит человеческих ресурсов и нуждаются в дополнительной поддержке.

Первыми участниками PPF4Ukraine стали Винница и Кривой Рог. В дальнейшем в программу смогут приобщаться и другие общины.

Заметим, что в Украине при поддержке международных доноров закладывают основу для создания полноценной системы социального жилья. О текущем жилищном кризисе, запуске первых строек в общинах и работе программы "Восстановление" рассказала заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.