В Украине запускают проекты социального жилья: как будет работать новая система

В Украине при поддержке международных доноров закладывается основа для создания полноценной системы социального жилья. О текущем жилищном кризисе, запуске первых строек в общинах и работе программы "єВідновлення" рассказала заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью заместителя министра развития общин и территорий Украины Наталии Козловской для издания "Небоскреб".

По информации Минразвития, на социальном квартирном учете состоит около 9 тысяч граждан, а жильем обеспечено менее 2 тысяч человек, что не отражает реальную картину. Чтобы реформировать систему, принятый закон "Об основных основах жилищной политики" предусматривает создание Единой информационно-аналитической жилищной системы.

Как ВПЛ выбирают общины

Исследования Минразвития совместно с общественными организациями и УВКБ ООН показали, что наличие свободного жилья в обществе не является главным фактором для переезда внутри перемещенных лиц. Приоритеты людей при выборе нового места жительства распределяются иначе.

В первую очередь, они ориентируются на наличие работы и экономические перспективы в новом населенном пункте. На втором месте по важности находится близость к родственникам или привычному региону. Поэтому большинство пытается оставаться неподалеку от родных домов — в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях, хотя часть все же выбирает более безопасный Ужгород. Вопрос о наличии жилья занимает лишь третье место в этом списке.

По статистике, 40% ВПЛ проживают в арендованных помещениях, 12% — у родственников и лишь несколько процентов (около 70 тысяч человек) пользуются местами временного пребывания.

Строительство новых кварталов и привлечение доноров

Минразвития уже приступило к практическим шагам:

Пилотный проект с ЕИБ и Еврокомиссией: среди 25 общин-претендентов по критерию финансовой устойчивости избрали пять городов - Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Николаев и Львов. Строительство будет финансироваться за счет кредитно-грантных средств. Сейчас продолжаются финансовые расчеты, после чего начнется разработка проектной документации.

Предотвращение риска "гетто": в правительстве уверяют, что учитывают негативный опыт ЕС. Социальные фонды не будут закрытыми резервациями для неимущих. Это жилье для людей со средним доходом, не имеющих собственности, но нужных общине как специалисты. Они могут арендовать квартиры без субсидий.

Проект мариупольцев в Белой Церкви: мариупольский городской совет разрабатывает проектную документацию на строительство двух домов на 1500 квартир в Белой Церкви. Землю община предоставила бесплатно. Жилье останется в коммунальной собственности Мариуполя и будет предоставляться в аренду, стоимость которой не будет превышать 30% дохода семьи. Оно не подлежит приватизации. Первые готовые объекты ожидаются уже в следующем году.

Реформа " єВідновлення "

Программа "єВідновлення", финансируемая Всемирным банком и Банком развития Совета Европы, предоставляет компенсации за поврежденное имущество и сертификаты за уничтоженное жилье. Лидером по использованию сертификатов является Харьковская область (7519 объектов), далее следуют Киевщина, Днепропетровщина и Киев, тогда как в Закарпатье реализовано только 338 сертификатов. Срок их действия – 5 лет.

Недавно стартовало третье направление — жилые ваучеры для ВПЛ с оккупированных территорий на покупку недвижимости. Они доступны для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Подано 40 тысяч заявок, согласовано 31,5 тысяч, а 1100 граждан уже стали владельцами жилья.

Главные вызовы программы:

Проблемы с документами: автоматическая проверка собственности через Реестр поврежденного имущества невозможна, если жилье не приватизировано или данные о нем не внесены в Государственный реестр прав (ДРРП). Минразвития призывает граждан срочно обновить данные через ЦНАП.

Медленная работа комиссий: в городах с большим количеством тревог комиссии не успевают прорабатывать заявления и требуют усиления.

Уничтоженное имущество в зонах боевых действий из-за опасности комиссии не могут физически осмотреть объекты. Для решения этого в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11444. Он позволит органам местной власти признавать территории или населенные пункты полностью уничтоженными на основе характера разрушений, чтобы люди быстрее получали сертификаты.

Относительно географии использования жилищных сертификатов за уничтоженное имущество лидером является Харьковская область, где реализовано 7519 сертификатов. Далее следуют Киевская область, Днепропетровская область и город Киев. Для сравнения, в Закарпатье по сертификатам приобрели только 338 домов. Срок действия сертификата составляет 5 лет.

Напомним, в мае в Украине выбрали пять городов для строительства социального жилья на средства ЕС. Общины Львова, Житомира, Николаева, Кременчуга и Кропивницкого завоевали право на участие в экспериментальном проекте благодаря высокой организационной и технической готовности местных властей к работе с международными инвестициями.