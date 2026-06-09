В Україні запускають проєкти соціального житла: як працюватиме нова система

В Україні за підтримки міжнародних донорів закладають основу для створення повноцінної системи соціального житла. Про поточну житлову кризу, запуск перших будівництв у громадах та роботу програми "єВідновлення" розповіла заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв'ю заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської для видання "Хмарочос".

За інформацією Мінрозвитку, на соціальному квартирному обліку перебуває близько 9 тисяч громадян, а житлом забезпечено менше 2 тисяч осіб, що не відображає реальної картини. Щоб реформувати систему, ухвалений закон "Про основні засади житлової політики" передбачає створення Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

Як ВПО обирають громади

Дослідження Мінрозвитку спільно з громадськими організаціями та УВКБ ООН показали, що наявність вільного житла в громаді не є головним фактором для переїзду внутрішньо переміщених осіб. Пріоритети людей при виборі нового місця проживання розподіляються інакше.

Насамперед вони орієнтуються на наявність роботи та економічні перспективи в новому населеному пункті. На другому місці за важливістю перебуває близькість до родичів або звичного регіону. Через це більшість намагається залишатися неподалік рідних домівок — у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях, хоча частина все ж обирає безпечніший Ужгород. Питання наявності житла посідає лише третє місце у цьому переліку.

За статистикою, 40% ВПО проживають в орендованих помешканнях, 12% — у родичів і лише кілька відсотків (близько 70 тисяч осіб) користуються місцями тимчасового перебування.

Будівництво нових кварталів та залучення донорів

Мінрозвитку вже розпочало практичні кроки:

Пілотний проєкт із ЄІБ та Єврокомісією: серед 25 громад-претендентів за критерієм фінансової стійкості обрали п'ять міст — Житомир, Кременчук, Кропивницький, Миколаїв та Львів. Будівництво фінансуватиметься за рахунок кредитно-грантових коштів. Наразі тривають фінансові розрахунки, після чого почнеться розробка проєктної документації.

Запобігання ризику "гетто": в уряді запевняють, що враховують негативний досвід ЄС. Соціальні фонди не будуть закритими резерваціями для незаможних. Це житло для людей із середнім доходом, які не мають власності, але потрібні громаді як фахівці. Вони зможуть орендувати квартири без субсидій.

Проєкт для маріупольців у Білій Церкві: маріупольська міська рада розробляє проєктну документацію на будівництво двох будинків на 1500 квартир у Білій Церкві. Землю громада надала безкоштовно. Житло залишиться у комунальній власності Маріуполя і надаватиметься в оренду, вартість якої не перевищуватиме 30% доходу родини. Воно не підлягатиме приватизації. Перші готові об'єкти очікуються вже наступного року.

Реформа "єВідновлення"

Програма "єВідновлення", яку фінансують Світовий банк та Банк розвитку Ради Європи, надає компенсації за пошкоджене майно та сертифікати за знищене житло. Лідером за використанням сертифікатів є Харківська область (7519 об'єктів), далі йдуть Київщина, Дніпропетровщина та Київ, тоді як на Закарпатті реалізовано лише 338 сертифікатів. Термін їх дії — 5 років.

Нещодавно стартував третій напрям — житлові ваучери для ВПО з окупованих територій на купівлю нерухомості. Наразі вони доступні для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подано 40 тисяч заявок, погоджено 31,5 тисячі, а 1100 громадян уже стали власниками житла.

Головні виклики програми:

Проблеми з документами: автоматична перевірка власності через Реєстр пошкодженого майна неможлива, якщо житло не приватизоване або дані про нього не внесені до Державного реєстру речових прав (ДРРП). Мінрозвитку закликає громадян терміново оновити дані через ЦНАПи.

Повільна робота комісій: у містах із великою кількістю тривог, комісії не встигають опрацьовувати заяви й потребують посилення.

Знищене майно у зонах бойових дій: через небезпеку комісії не можуть фізично оглянути об'єкти. Для вирішення цього у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11444. Він дозволить органам місцевої влади визнавати території або населені пункти повністю знищеними на основі характеру руйнувань, щоб люди швидше отримували сертифікати.

Щодо географії використання житлових сертифікатів за знищене майно, лідером є Харківська область, де реалізовано 7519 сертифікатів. Далі йдуть Київська область, Дніпропетровська область та місто Київ. Для порівняння, на Закарпатті за сертифікатами придбали лише 338 осель. Термін дії сертифіката становить 5 років.

Нагадаємо, у травні в Україні обрали п'ять міст для будівництва соціального житла за кошти ЄС. Громади Львова, Житомира, Миколаєва, Кременчука та Кропивницького вибороли право на участь в експериментальному проєкті завдяки високій організаційній та технічній готовності місцевої влади до роботи з міжнародними інвестиціями.