В Україні обрали п'ять міст для будівництва соціального житла за кошти ЄС
П'ять українських громад пройшли конкурсний відбір для участі в експериментальному проєкті з будівництва соціального житла для переселенців та пільгових категорій громадян. Переможцями стали Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук та Кропивницький.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Хмарочос".
Проєкт розрахований на два роки, а його загальна вартість становить 100 мільйонів євро. Фінансування спільно забезпечують Європейський інвестиційний банк та Єврокомісія: половину суми надають у вигляді безповоротного гранту, а іншу половину у формі кредиту на 30 років із 10-річним пільговим періодом. Тепер відібрані мають пройти фінальне погодження у Мінфіні.
Умови проживання та критерії відбору
Збудовані будинки перебуватимуть виключно у комунальній власності громад, їх заборонено приватизувати чи перепродувати. Квартири здаватимуть у пільгову оренду за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Житло призначене для ВПО, ветеранів, багатодітних родин, людей з інвалідністю та працівників критичної інфраструктури. Обов'язкова умова — квартири будуть повністю умебльованими та оснащеними побутовою технікою.
Загалом на конкурс подалися 25 громад. Комісія оцінювала їх за 16 жорсткими критеріями, серед яких:
- Готовність ділянки: перевагу надавали територіям площею понад 1 га з готовими комунікаціями (відстань до підключень електро-, водо- та газопостачання — до 200 метрів).
- "Правило 500 метрів": ділянка мала розташовуватися в радіусі до 500 метрів від шкіл, дитсадків, лікарень та зупинок транспорту.
- Співфінансування: громади мали покрити не менше 10% вартості робіт із місцевого бюджету чи за рахунок інших донорів.
Які проєкти реалізують у містах
Кожне місто-переможець представило власну архітектурну та операційну концепцію:
- Кременчук презентував наймасштабніший план: зведення цілого кварталу із 29 дев'ятиповерхових будинків на 1024 квартири.
- Миколаїв планує збудувати два 10-поверхові будинки приблизно на 300 квартир. Орендна модель враховуватиме індивідуальні доходи мешканців, а для утримання фонду залучать комерційну складову.
- Житомир побудує один великий 9-поверховий комплекс на 216 квартир із самостійним регулюванням доступної плати за оренду.
- Львів та Кропивницький також розпочнуть підготовку до будівництва аналогічних муніципальних об'єктів за проєктами повторного застосування, що дозволить здешевити роботи.
Нагадаємо, запуск цієї ініціативи розпочався ще на початку року, коли у січні 25 українських громад подали заявки та змагалися за право взяти участь в проєкті з будівництва соціального житла. Тоді держава спільно з європейськими партнерами оголосила жорсткі умови відбору, спрямовані на забезпечення житлом ветеранів, багатодітних сімей та внутрішньо переміщених осіб у регіонах із найбільшою демографічною потребою.