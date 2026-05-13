В Україні обрали п'ять міст для будівництва соціального житла за кошти ЄС

П'ять українських громад пройшли конкурсний відбір для участі в експериментальному проєкті з будівництва соціального житла для переселенців та пільгових категорій громадян. Переможцями стали Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук та Кропивницький.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Хмарочос".

Проєкт розрахований на два роки, а його загальна вартість становить 100 мільйонів євро. Фінансування спільно забезпечують Європейський інвестиційний банк та Єврокомісія: половину суми надають у вигляді безповоротного гранту, а іншу половину у формі кредиту на 30 років із 10-річним пільговим періодом. Тепер відібрані мають пройти фінальне погодження у Мінфіні.

Умови проживання та критерії відбору

Збудовані будинки перебуватимуть виключно у комунальній власності громад, їх заборонено приватизувати чи перепродувати. Квартири здаватимуть у пільгову оренду за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Житло призначене для ВПО, ветеранів, багатодітних родин, людей з інвалідністю та працівників критичної інфраструктури. Обов'язкова умова — квартири будуть повністю умебльованими та оснащеними побутовою технікою.

Загалом на конкурс подалися 25 громад. Комісія оцінювала їх за 16 жорсткими критеріями, серед яких:

Готовність ділянки: перевагу надавали територіям площею понад 1 га з готовими комунікаціями (відстань до підключень електро-, водо- та газопостачання — до 200 метрів).

"Правило 500 метрів": ділянка мала розташовуватися в радіусі до 500 метрів від шкіл, дитсадків, лікарень та зупинок транспорту.

Співфінансування: громади мали покрити не менше 10% вартості робіт із місцевого бюджету чи за рахунок інших донорів.

Які проєкти реалізують у містах

Кожне місто-переможець представило власну архітектурну та операційну концепцію:

Кременчук презентував наймасштабніший план: зведення цілого кварталу із 29 дев'ятиповерхових будинків на 1024 квартири.

Миколаїв планує збудувати два 10-поверхові будинки приблизно на 300 квартир. Орендна модель враховуватиме індивідуальні доходи мешканців, а для утримання фонду залучать комерційну складову.

Житомир побудує один великий 9-поверховий комплекс на 216 квартир із самостійним регулюванням доступної плати за оренду.

Львів та Кропивницький також розпочнуть підготовку до будівництва аналогічних муніципальних об'єктів за проєктами повторного застосування, що дозволить здешевити роботи.

Нагадаємо, запуск цієї ініціативи розпочався ще на початку року, коли у січні 25 українських громад подали заявки та змагалися за право взяти участь в проєкті з будівництва соціального житла. Тоді держава спільно з європейськими партнерами оголосила жорсткі умови відбору, спрямовані на забезпечення житлом ветеранів, багатодітних сімей та внутрішньо переміщених осіб у регіонах із найбільшою демографічною потребою.