Соціальне житло в Україні: названі умови участі громад в експериментальному проєкті

За право будувати соціальне житло в межах нового державного проєкту змагатимуться 25 громад.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Основна ідея експерименту полягає у будівництві квартир, які залишатимуться у власності громад і здаватимуться в оренду за цінами, суттєво нижчими за ринкові.

Таке житло призначене для ветеранів, ВПО, багатодітних родин та працівників критичної інфраструктури.

За словами заступниці Міністра Наталії Козловської, цей механізм дозволить відійти від тимчасових рішень і створити гідні умови для життя фахівців, які працюватимуть на місцях.

Географія учасників

Заявки надійшли від 25 громад із дев'яти областей України, включаючи сім обласних центрів, серед яких Львів, Харків та Миколаїв. Географія охоплює як великі міста, так і малі громади Київщини, Полтавщини, Запоріжжя та інших регіонів.

Окрему увагу привертають ініціативи від громад, чиї території тимчасово окуповані: Сіверськодонецька адміністрація та Бахмутська міська рада запропонували реалізувати будівництво для своїх мешканців на територіях Київської та Рівненської областей.

Критерії відбору

Протягом січня спеціальна комісія за участі представників Мінфіну та міжнародних спостерігачів оцінюватиме заявки за 16 прозорими критеріями, згрупованих у три ключові блоки:

Пріоритет отримають громади, що мають готові земельні ділянки площею понад 1 гектар із підведеними комунікаціями.

Ключовою вимогою є інфраструктурна доступність: житло має розташовуватися в радіусі 500 метрів від шкіл, лікарень та зупинок транспорту. Окремо оцінюється близькість інженерних мереж: для максимальної оцінки відстань до точок підключення електро-, водо- та газопостачання не повинна перевищувати 200 метрів.

Враховується фінансова спроможність громади забезпечити хоча б 10% співфінансування та реальна потреба у розселенні людей.

Фінансування та терміни реалізації

Для пілотної фази проєкту комісія обере від 3 до 5 громад, які презентують свої концепції будівництва.

Проєкт підтримується Європейським інвестиційним банком та Європейською Комісією, які виділяють 100 млн євро (50 млн — кредит під пільгові умови на 30 років, 50 млн — безповоротний грант).

Житло будуватимуть за проєктами повторного застосування, що пришвидшить процес. Квартири здаватимуться з повним меблюванням та побутовою технікою, проте вони не підлягатимуть приватизації чи перепродажу, залишаючись ресурсом громади.

Нагадаємо, в Україні формують проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла.

Також повідомлялось, що пілотний проєкт Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) допоможе побудувати соціальне житло 50 громадам.