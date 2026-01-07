В Україні хочуть запровадити цифровий розподіл соціального житла без черг: як він буде здійснюватись

Розподіл соціального житла буде здійснюватись без черг через автоматизований механізм — єдину інформаційно-аналітичну систему. Відповідні норми планують закласти в законопроєкт “Про соціальне житло”, який готують до реєстрації у Верховній Раді.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олену Шуляк.

За її словами, законопроєкт є частиною житлової реформи, що має запустити в Україні соціальну оренду житла за європейськими стандартами. Документ входить до пакета зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, і парламент має ухвалити його до кінця цього року. Зазначається, що виконання даної умови є необхідним для отримання 50 млрд євро фінансової допомоги від Європейського Союзу.

“Черговість укладення договорів оренди соціального житла може визначатися шляхом запровадження бальної системи розрахунку пріоритетності надання соціального житла”, — пояснила Шуляк.

Єдина система замість ручних рішень

Реформа передбачає автоматизовану систему розподілу соціального житла. Вона буде працювати через Єдину інформаційно-аналітичну житлову структуру і визначатиме потребу громадян у такому помешканні. Також система буде складати рейтинг заявників і формуватиме електронні запити.

“Механізм надання соціального житла, що пропонується закласти в проєкт закону, передбачає повну автоматизацію процесу. Основна мета — забезпечення прозорості, об’єктивності та адресності у наданні житла громадянам, які цього потребують”, — наголосила голова комітету.

Отримати житло зможуть особи, які відповідають критеріям державної підтримки. Вони будуть відібрані системою без участі чиновників. Критерії визначатиме Кабінет Міністрів України, з урахуванням середньомісячного доходу домогосподарства та середньоринкової вартості оренди житла.

Хто зможе претендувати на соціальне житло

Проєкт закону передбачає чіткий перелік умов, за яких громадяни можуть претендувати на соціальну оренду. Серед них — відсутність житла або його непридатність для проживання, зокрема через руйнування, бойові дії чи розташування на окупованих територіях. Також враховуватиметься рівень доходів, відсутність значного майна, великих фінансових операцій протягом останнього року та участі у попередніх програмах держпідтримки житла.

Окремо передбачені вимоги щодо працевлаштування, за винятком осіб з інвалідністю або непрацездатних, а також фінансові обмеження щодо депозитів і цінних паперів.

Кому нараховуватимуть додаткові бали

Автоматизована система формуватиме рейтинг заявників за бальною шкалою. На кількість балів, зокрема, впливатимуть:

статус внутрішньо переміщеної особи;

статус ветерана війни або особи з особливими заслугами перед Україною;

наявність у домогосподарстві членів сімей загиблих ветеранів;

інвалідність;

статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

багатодітність (п’ятеро і більше дітей) або народження трьох і більше дітей одночасно;

наявність важких форм захворювань.

Принцип соціального міксу — без "гетто"

Ще однією ключовою новацією реформи стане принцип соціального міксу, закладений у законопроєкті. Він передбачає заселення соціального житла мешканцями з різним соціальним і економічним статусом, щоб уникнути концентрації вразливих груп в одному житловому просторі.

В аналітичній записці “Реформування соціального житла в Україні”, підготовленій Інститутом Житла за підтримки Helvetas Swiss Intercooperation та Swiss Solidarity, зазначається: такий підхід має сприяти соціальній інтеграції, розвитку громад і запобіганню створенню “житлових гетто”.

Наголошується, що в разі ухвалення законопроєкту Україна отримає системну, цифрову та прозору модель соціального житла, що замінить застарілий механізм черг і матиме важливе значення для післявоєнного відновлення.

