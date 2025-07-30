Наріжний камінь житлової реформи: кому видаватимуть службові квартири

Житлова реформа покликана перезапустити систему отримання службового житла в Україні. Проте це питання має стати у Верховній Раді одним з найбільш гарячим.

У межах житової реформи передбачаєтья перегляд умов отримання на безоплатній основі службового житла. Про це повідомило Delo.ua з посиланням на заяву колови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Найбільш дискусійним питанням при підготовці і розгляді законопроєкту №12377 «Про основні засади житлової політики» до другого читання може стати норма щодо приватизації службового житла.

Як наголосила Шуляк, приватизація службового житла є однією з найболючішим тем нового житлового законодавстава. Але якщо не передбачити відповідних механізмів, фонд службового житла, яке зможуть використовувати громадяни, що дійсно потребують поліпшення житлових умов, створити й наповнити не вдасться.

«Наразі великий відсоток громадян отримують службове житло, приватизовують і продають. Попри те, що основна хвиля приватизації відбулася в 90-х, приватизаційні схеми продовжуються. Тому ми не бачимо фонду службового житла, яке можна надавати в оренду. На кошти держави будуються квартири й не доходять до людей, які мають в ньому обʼєктивну потребу», – зауважила Шуляк, виступаючи на вебінарі, присвяченому житловій реформі, що був організований Громадянською мережею ОПОРА.

Сьогодні в Україні, додала вона, службове житло отримують громадяни, доходи яких дозволяють придбати його або які вже мають власну оселю. Зокрема, може йтися про прокурорів та суддів, викладачів з державних академій, які отримують службові квартири, а потім швидко їх приватизовують, маючи вже житло або бізнес.

Однією з норм законопроєкту №12377, який нещодавно пройшов перше читання, було скасування приватизації через рік, але не раніше одного року з дня припинення воєнного стану. Однак, зазначила Олена Шуляк, якою ця норма буде до другого читання, ще невідомо.

При цьому, наголосила нардеп, військові та ветерани продовжуватимуть отримувати житло від держави у власність, тобто з Державного житлового фонду. На закупівлю такого житла виділяють кошти в межах держпрограм. Так, зокрема Мінветеранів цього року витратить близько 5 млрд грн на закуплю житла, а торік ця сума була ще більшою.

Хто може претендувати на безкоштовне службове житло

Передбачається, що отримувати службові квартири зможуть лише громадяни, які ще не мають житла у власності та доходів, щоб його придбати. Попередньо визначено, що таке житло не можна буде приватизовувати, а безкоштовно від держави його зможуть отримувати лише військовослужбовці та ветерани.

Тимчасове житло – cлужбове або соціальне, тобто в соціальну оренду, надаватимуть тим, хто ще не має житла у власності або доходів, щоб його придбати. Таким чином, отримання такого житла залежатиме від двох основних факторів – соціального статусу та доходів.

«Залежно від соціального статусу та рівня доходів, зокрема, соціальним житлом громадяни зможуть користуватися навіть безкоштовно. Водночас для тих громадян, чиї доходи дозволять, працюватиме декілька механізмів. Сподіваємось, буде не одна, а декілька державних іпотечних програм», – пояснила Шуляк.

Депутатка наголосила: за першочерговою задумкою, тимчасове житло – соціальне або службове, не можна буде приватизовувати. Якщо цю норму залишити, держава не зможе створити фонди державного та муніципального житла, яке можна буде надавати в тимчасове користування.

«Думаю, саме приватизація може гальмувати ухвалення цього законопроєкту в другому читанні. Тому нам доведеться дуже багато працювати над його підготовкою до другого читання. Але чим більше обʼєктивних зауважень ми отримаємо і врахуємо, тим більше шансів у нас буде остаточно провести законопроєкт №12377 через сесійну залу», – резюмувала Олена Шуляк.

Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні з'явиться 50 тисяч соціальних квартир: у регіонах стартує будівництво.