Краеугольный камень жилищной реформы: кому будут выдавать служебные квартиры

Жилищная реформа призвана перезапустить систему получения служебного жилья в Украине. Однако этот вопрос должен стать в Верховной Раде одним из самых горячих.

В рамках житейской реформы предусматривается пересмотр условий получения на безвозмездной основе служебного жилья. Об этом сообщило Delo.ua со ссылкой на заявление круга Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Наиболее дискуссионным вопросом при подготовке и рассмотрении законопроекта №12377 «Об основных принципах жилищной политики» ко второму чтению может стать норма приватизации служебного жилья.

Как подчеркнула Шуляк, приватизация служебного жилья является одной из самых болезненных тем нового жилищного законодательства. Но если не предусмотреть соответствующие механизмы, фонд служебного жилья, которое смогут использовать граждане, действительно нуждающиеся в улучшении жилищных условий, создать и наполнить не удастся.

«В настоящее время большой процент граждан получают служебное жилье, приватизируют и продают. Несмотря на то, что основная волна приватизации произошла в 90-х, приватизационные схемы продолжаются. Поэтому мы не видим фонда служебного жилья, которое можно предоставлять в аренду. На средства государства строятся квартиры и не доходят до людей, нуждающихся в нем объективной потребности», – отметила Шуляк, выступая на вебинаре, посвященном жилищной реформе, организованном Гражданской сетью ОПОРА.

Сегодня в Украине, добавила она, служебное жилье получают граждане, доходы которых позволяют приобрести его или уже имеющие собственное жилье. В частности, речь может идти о судьях, преподавателях из государственных академий, которые получают служебные квартиры, а затем быстро их приватизируют, имея уже жилье или бизнес.

Одной из норм недавно прошедшего первого чтения законопроекта №12377 была отмена приватизации через год, но не ранее одного года со дня прекращения военного положения. Однако, отметила Елена Шуляк, какой эта норма будет до второго чтения, неизвестно.

При этом, подчеркнула нардеп, военные и ветераны будут продолжать получать жилье от государства в собственность, то есть из Государственного жилищного фонда. На закупку такого жилья выделяют средства внутри госпрограмм. Так, в частности, Минветеранов в этом году потратит около 5 млрд грн на закупку жилья, а в прошлом году эта сумма была еще больше.

Кто может претендовать на бесплатное служебное жилье

Предполагается, что получать служебные квартиры смогут только граждане, не имеющие жилья в собственности и доходов, чтобы его приобрести. Предварительно определено, что такое жилье нельзя будет приватизировать, а бесплатно от государства его получат только военнослужащие и ветераны.

Временное жилье – служебное или социальное, то есть в социальную аренду, будут предоставлять тем, кто еще не имеет жилья в собственности или доходов, чтобы его приобрести. Таким образом, получение такого жилья будет зависеть от двух основных факторов – социального статуса и доходов.

«В зависимости от социального статуса и уровня доходов, в частности, социальное жилье граждане смогут пользоваться даже бесплатно. В то же время для граждан, чьи доходы позволят, будет работать несколько механизмов. Надеемся, будет не одна, а несколько государственных ипотечных программ», – объяснила Шуляк.

Депутат подчеркнула: по первоочередной задумке, временное жилье – социальное или служебное, нельзя будет приватизировать. Если эту норму покинуть, государство не сможет создать фонды государственного и муниципального жилья, которые можно будет предоставлять во временное пользование.

«Думаю, именно приватизация может тормозить принятие этого законопроекта во втором чтении. Поэтому нам придется очень много работать над его подготовкой ко второму чтению. Но чем больше объективных замечаний мы получим и учтем, тем больше шансов у нас будет окончательно провести законопроект №12377 через сессионный зал», – резюмировала Елена Шуляк.

Ранее Delo.ua писало о том, что на Украине появится 50 тысяч социальных квартир: в регионах стартует строительство.