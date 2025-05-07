ЄІБ допоможе 50 громадам побудувати соціальне житло: деталі пілотного проєкту

Пілотний проєкт Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), спрямований на створення соціального муніципального житла, може охопити до 50 громад.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, наразі розглядаються 50 громад, які потенційно можуть стати учасниками пілотного проєкту. Кулеба наголосив на важливості ініціативи з боку самих громад, їхньої спроможності не лише виявити бажання, але й мати ресурси для реалізації проєкту, підкресливши, що ключовими аспектами цієї спроможності є компетенція та обов'язкова можливість співфінансування.

"Сенс цього проєкту полягає в тому, що ми не просто будуємо житло, а ми з самого початку реалізації цього проєкту маємо розуміти для кого воно Ми розглядаємо проєкти в прив'язці до зростання економічної активності або до показника, коли керівник територіальної громади, мер міста, каже, що ми готові побудувати на дві тисячі родин таке житло, тому що знаємо, куди вони підуть працювати, де будуть навчатися їх діти", - навів приклад Кулеба.

Раніше голова регіонального представництва ЄІБ в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова повідомляла, що ЄІБ вже проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо вже 2025 року.

За її словами, пілотний проєкт дозволить протестувати підхід і методологію створення системи соціального житла в Україні. Процес створення моделі відбувається в тісній співпраці з експертами ЄІБ та Єврокомісії, які допомагають досвід країн ЄС адаптувати до українського контексту.

Нагадаємо, що в Кабміні анонсували будівництво 50 тисяч квартир соціального житла у 2025 році. А у січні-лютому Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відновлення розпочало будівництво соціального житла.