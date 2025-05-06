Майже 100 тисяч родин отримали компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло

За два роки дії державної програми "єВідновлення" майже 100 тисяч родин в Україні отримали компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. З них близько 10 тисяч сімей вже придбали нове помешкання.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Протягом останнього року держава спрямувала майже 10 мільярдів гривень на ремонт пошкодженого житла та ще 5 мільярдів — на відбудову знищених будинків.

Також уряд продовжує розширювати програму підтримки. Цьогоріч додатково виділено 15 мільярдів гривень на компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За його словами, станом на початок травня майже 4000 родин подали заявки на компенсацію, понад 3500 з них уже реалізували житлові сертифікати та придбали нове житло. Інші сім’ї перебувають у пошуку, і для них кошти вже зарезервовані.

Розпочато також виплати компенсацій власникам приватних будинків. Понад 600 родин отримали кошти на будівництво житла на своїх земельних ділянках. Загальна сума виділених виплат перевищує 1 мільярд гривень.

Окрім того, у 2025 році планується запуск програми пільгового іпотечного кредитування для ВПО з доходом нижче середнього. Міністерство веде перемовини з банками щодо умов кредитування, зокрема відсоткових ставок і розміру першого внеску.

У перспективі Мінрозвитку також завершить розробку нової комплексної програми підтримки ВПО, яка передбачає не лише житлову підтримку, але й доступ до освітніх, соціальних і медичних послуг, а також сприяння підприємницькій діяльності на нових місцях проживання.

Нагадаємо, Кабмін схвалив рішення про залучення коштів від Світового банку (WB) в розмірі 84 мільйони доларів для продовження проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) в рамках програми "єВідновлення". Компенсації отримають ще понад 24 тисячі родин.