Около 100 тысяч семей получили компенсации за разрушенное или поврежденное жилье

За два года действия государственной программы "єВідновлення" почти 100 тысяч семей в Украине получили компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Из них около 10 тысяч семей уже приобрели новое жилье.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

За последний год государство направило почти 10 миллиардов гривен на ремонт поврежденного жилья и еще 5 миллиардов — на восстановление уничтоженных домов.

Также правительство продолжает расширять программу поддержки. В этом году дополнительно выделено 15 миллиардов гривен на компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

По его словам, на начало мая почти 4000 семей подали заявки на компенсацию, более 3500 из них уже реализовали жилищные сертификаты и приобрели новое жилье. Остальные семьи находятся в поиске, и для них средства уже зарезервированы.

Начаты также выплаты компенсаций владельцам частных домов. Более 600 семей получили средства на строительство жилья на своих земельных участках. Общая сумма выделенных выплат превышает 1 млрд. грн.

Кроме того, в 2025 году планируется запуск программы льготного ипотечного кредитования для ВПЛ с доходом ниже среднего.

В перспективе Минразвития также завершит разработку новой комплексной программы поддержки ВПЛ, которая предусматривает не только жилищную поддержку, но и доступ к образовательным, социальным и медицинским услугам, а также содействие предпринимательской деятельности на новых местах проживания.

Напомним, Кабмин одобрил решение о привлечении средств от Всемирного банка (WB) в размере 84 миллионов долларов для продления проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) в рамках программы "єВідновлення". Компенсации получат еще более 24 тысяч семей.