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На выплаты компенсаций за поврежденное жилье дополнительно привлечено 84 млн. долларов

многокварный дом, деревья
Компенсации получат еще более 24 тысяч семей. / Freepik

Кабмин одобрил решение о привлечении средств от Всемирного банка (WB) в размере 84 миллиона долларов для продления проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) в рамках программы "єВідновлення" получат еще более 24 тысяч семей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Мы постоянно ищем новые пути дофинансирования программ компенсаций и их масштабирования. Мы стремимся, чтобы люди, пострадавшие от войны, имели возможность как можно быстрее отремонтировать свой дом, приобрести новое жилье или отстроиться", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По данным ведомства, с 84 миллиона долларов 33 пойдут на покрытие мелких ремонтов для более 18 тысяч семей, а 49,5 на покрытие средних для более 6 тысяч семей.

В настоящее время через программу компенсации за разрушенное или поврежденное жилье уже поддержано более 97 тысяч семей. Из них более 8 тысяч смогли приобрести новое жилье. Всего подано 138 тысяч заявлений о поврежденном имуществе, более 43 тысяч о разрушенном. В 2700 семей ВПЛ купили новые дома, еще 2500 в процессе поиска подходящего жилья.

Справочно

Проект HOPE реализуется благодаря партнерству со Всемирным Банком. В него входят компенсации за поврежденное жилье в рамках есть восстановление, а также компонент восстановления многоквартирных домов. Сейчас он самый масштабный проект в жилом секторе.

Напомним, с начала года более 1500 украинцев получили кредиты на жилье на сумму 2,9 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "еселя". Всего с начала ее реализации 16 423 семьи стали собственниками жилья, получив кредиты на сумму 26,975 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук