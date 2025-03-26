Выписка о поврежденном или разрушенном жилье теперь доступна в "Дії"

В приложении "Дія" теперь доступна выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Это позволит получить информацию о факте разрушения жилья или поданную заявку на программу "єВідновлення".

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Об этом идет речь в сообщении сервиса государственных услуг.

"Больше не нужно идти в учреждения, искать нужного специалиста, стоять в очередях и заполнять бумаги. Несколько кликов — и документ в приложении "Дія",- сообщает пресс-служба.

Для чего нужна выписка и как его получить

Выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества необходима для получения льгот на коммунальные услуги, оформления страховых и социальных выплат, а также для прекращения права собственности на уничтоженное жилье.

Кроме того, он может быть использован для привлечения к программам помощи благотворительных фондов или бизнеса, а также для представления в суд.

Как получить документ в приложении "Дія":

В разделе Сервисы выберите "єВідновлення".

Нажмите Выписки из реестра → Начать.

Выберите тип выписки и нажмите Заказать.

О реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, за возмещением ущерба может обратьться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".