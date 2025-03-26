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Выписка о поврежденном или разрушенном жилье теперь доступна в "Дії"
В приложении "Дія" теперь доступна выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Это позволит получить информацию о факте разрушения жилья или поданную заявку на программу "єВідновлення".
Об этом идет речь в сообщении сервиса государственных услуг.
"Больше не нужно идти в учреждения, искать нужного специалиста, стоять в очередях и заполнять бумаги. Несколько кликов — и документ в приложении "Дія",- сообщает пресс-служба.
Для чего нужна выписка и как его получить
Выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества необходима для получения льгот на коммунальные услуги, оформления страховых и социальных выплат, а также для прекращения права собственности на уничтоженное жилье.
Кроме того, он может быть использован для привлечения к программам помощи благотворительных фондов или бизнеса, а также для представления в суд.
Как получить документ в приложении "Дія":
- В разделе Сервисы выберите "єВідновлення".
- Нажмите Выписки из реестра → Начать.
- Выберите тип выписки и нажмите Заказать.
О реестре убытков
Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.
Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, за возмещением ущерба может обратьться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.
Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".