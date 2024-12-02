Не только через "Дію". Забронировать средства на приобретение жилья по программе "єВідновлення" теперь можно по-другому

Для украинцев, которые не имеют возможности пользоваться услугой "єВідновлення" через приложение "Дія", расширили алгоритм получения услуги через ЦНАП. Заявители, в частности пожилые люди, или не имеющие доступа к интернету, могут забронировать средства на приобретение недвижимости, непосредственно в ЦНАП. Ранее через центр предоставления админуслуг можно было только подать заявление на компенсацию.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Там напомнили, что в начале октября появилась техническая возможность подавать заявления на получение жилищных сертификатов через ЦНАП и портал "Дія". За это время этой опцией воспользовалось более тысячи граждан.

Обновление обеспечивает возможность получения компенсации для лиц, которые ранее не могли воспользоваться услугой через мобильное приложение. В частности, это позволяет подавать заявления уполномоченным и законным представителям собственников разрушенного жилья, а также лицам без РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

Как пояснили в ведомстве, жилищный сертификат действует в течение 5 лет. По нему можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость. Сведения о сертификате хранятся в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Для бронирования средств через портал "Дія" необходимо авторизироваться на портале, выбрать услугу "Бронирование средств по жилищному сертификату", выбрать жилищный сертификат по которому вы хотите забронировать средства, актуализировать контактные данные и подписать сформированное заявление электронной цифровой подписью.

После подачи заявления на бронирование, в течение 5 дней человек получает подтверждение и 30 дней для оформления сделки купли-продажи нового жилья.

"Выплаты производятся в пределах имеющихся средств на специальном счете Министерства развития общин и территорий Украины. Если средства на счете исчерпаны, заявление переносится в электронную очередь до момента зачисления новых средств. Первыми в очереди будут военнослужащие, лица с инвалидностью и многодетные семьи. Это приоритет закрепленный на законодательном уровне", – объясняют в ведомстве.

Там добавляют, что за время работы программы "єВідновлення" было сформировано 12 тысяч жилых сертификатов, а почти 5 тысяч сертификатов уже реализовано и их владельцы переехали в новые дома.

Напомним, в бюджете на 2025 год на программу "єВідновлення" заложено всего 4 миллиарда гривен. Это значительно меньше реальных потребностей на сегодня, и такими темпами украинцы будут отстраиваться 1575 лет, если каждый год власть будет выделять именно такую сумму, замечала народная депутат, председатель Комитета по организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства Верховной Рады, глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Она заявляла, что Украина должна как можно быстрее расширить программу "єВідновлення" для граждан, чьи дома расположены на временно оккупированных территориях (ВОТ) и предоставить компенсации за уничтоженное жилье. Промедление с этим играет на руку оккупационному режиму, ведь пользуясь нерешительностью Украины в выплате компенсаций, РФ может повлиять на настроения граждан, которые из-за отсутствия дома могут навсегда остаться со страной-террористом.

Но получить жилищные сертификаты смогут не все потерявшие жилье украинцы — это главный минус программы ""єВідновлення". Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.