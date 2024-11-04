В "Дії" можно изменять реквизиты для "єВідновлення"

В "Дії" представлена новая функция, которая позволяет изменять банковские реквизиты карты для выплат в рамках программы "єВідновлення" всего за несколько кликов. Это обновление было введено на основе обратной связи пользователей.

Об этом сообщила прессслужба "Дії".

Теперь, если банк отказал в платеже, карта заблокирована или в реквизитах допущена ошибка, можно легко исправить эту информацию в приложении.

Пользователям, которые подавали заявку через приложение, будет приходить уведомление о необходимости изменения реквизитов, и они смогут обновить данные непосредственно на своем телефоне. Тем, кто подавал заявку через портал "Дія", поступит сообщение на электронную почту с последующими инструкциями.

Для изменения реквизитов заявитель имеет активные счета "єВідновлення" в одном из банков-партнеров, их список доступен на сайте программы .

В проекте бюджета-2025 не предусмотрены средства на "єВідновлення"

В принятом в первом чтении проекте закона о государственном бюджете на 2025 год не заложили средства на финансирование программы "єВідновлення", которая предусматривает выплаты за поврежденное в результате войны жилье.

Заметим, ранее народная депутат, председатель Комитета по организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства Верховной Рады, глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщала, что предложила направить на "єВідновлення" 10 млрд гривен, а Министерство восстановления попросило еще больше — более 40 млрд гривен, чтобы программа не была заморожена.