У "Дії" можна змінювати реквізити для "єВідновлення"

У "Дії" представлено нову функцію, яка дозволяє змінювати банківські реквізити картки для виплат у рамках програми "єВідновлення" всього за кілька кліків. Це оновлення було впроваджене на основі зворотного зв’язку користувачів.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Тепер, якщо банк відмовив у платежі, картку заблоковано або в реквізитах допущено помилку, можна легко виправити цю інформацію в застосунку.

Користувачам, які подавали заявку через додаток, надходитиме сповіщення про необхідність зміни реквізитів, і вони зможуть оновити дані безпосередньо на своєму телефоні. Тим, хто подавав заявку через портал "Дія", надійде повідомлення на електронну пошту з подальшими інструкціями.

Для зміни реквізитів заявник має активні рахунки "єВідновлення" в одному з банків-партнерів, їхній список доступний на сайті програми.

У проєкті бюджету-2025 не передбачені кошти на "єВідновлення"

В ухваленому у першому читанні проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік не заклали коштів на фінансування програми "єВідновлення", яка передбачає виплати за пошкоджене внаслідок війни житло.

Зауважимо, раніше народна депутатка, голова Комітету з організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Верховної Ради, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомляла, що запропонувала спрямувати на "єВідновлення" 10 млрд гривень, а Міністерство відновлення попросило ще більше — понад 40 млрд гривень, щоб програма не була заморожена.