Україна не може виплачувати великі суми за пошкоджене житло: в держбюджеті-2025 не заклали кошти на компенсації

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внаслідок російської агресії знищено або суттєво пошкоджено близько 60 мільйонів квадратних метрів житла. Держава не може дозволити собі виплачувати більші суми за пошкоджене житло.

Про це заявила народна депутатка, голова Комітету з організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв’ю "Укрінформу".

За її словами, наразі максимальна сума виплат за програмою "єВідновлення" становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок і 350 тисяч гривень — за квартиру. Вже видано понад 11 тисяч сертифікатів на 17,2 млрд гривень.

Станом на зараз погоджено заявки майже на 8 мільярдів гривень. Компенсації погодили більш ніж 73 тисячам українських сімей, які вже отримали чи отримають у майбутньому кошти на ремонт.

Зруйновано близько 60 мільйонів квадратних метрів житла

"На жаль, Росія за час повномасштабного вторгнення знищила або суттєво пошкодила близько 60 мільйонів квадратних метрів житла", - розповіла Шуляк.

Вона зауважила, що до війни в Україні щороку вводилося в експлуатацію близько 10 мільйонів квадратних метрів житла, але за три неповні роки великої війни Україна втратила те, що будувала більше ніж п’ять років.

Шуляк наголосила на важливості надання допомоги громадянам, які втратили домівки і роботу внаслідок війни. У цьому зв'язку вона підкреслила, що для держави вирішення питання житла є "одним з ключових завдань".

Призупинення програми "єВідновлення"

Шуляк також прокоментувала інформацію про можливе призупинення програми "єВідновлення" через те, що в державний бюджет 2025 року не заклали кошти.

Як зазначила голова "Слуги Народу", у держбюджеті-2025 на субвенції для органів місцевого самоврядування за пошкоджене житло передбачено лише 500 млн гривень. А на житлові сертифікати й для реалізації третього етапу програми, що стосується тимчасово окупованих територій, — нуль.

Вона додала, що запропонувала спрямувати на "єВідновлення" 10 млрд гривень, а Міністерство відновлення попросило ще більше — понад 40 млрд гривень.

За словами Шуляк, бюджет наразі готується до другого читання, і хоча сума може бути меншою за заплановану, народні депутати "зроблять усе можливе, щоб програма не була заморожена".

Раніше Шуляк заявляла, що Україна має якнайшвидше розширити програму "єВідновлення" для громадян, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і надати компенсації за знищене житло. Зволікання з цим грає на руку окупаційному режиму, адже користуючись нерішучістю України у виплаті компенсацій, РФ може вплинути на настрої громадян, які через відсутність домівки, можуть назавжди залишитися з країною-терористом.