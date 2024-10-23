Пільги для молоді, ВПО та нові умови за відсотками. Які зміни пропонує програма "єОселя"

Популярна державна іпотечна програма "єОселя" стартувала два роки - під час повномасштабної війни і за цей час вже зазнала чимало змін. Новий етап нововведень стартує восени 2024-го.

Іпотека "єОселя" видається під фіксований відсоток, розмір якого варіюється залежно від приналежності заявників до певної пільгової категорії.

З початку 2024 року за програмою "єОселя" українці взяли 7 254 кредити на купівлю житла на 12,4 млрд грн. Більшість кредитів (70,3 %) українці оформили на придбання квартир на вторинному ринку.

Нещодавно у постанову Кабміну №856 щодо діяльності програми було внесено низку змін, які посилюють позиції молоді, ВПО, розповіли Delo.ua в Укрфінжитло. Зокрема, найближчим часом набудуть чинності такі зміни:

"єОселя" змінює умови за процентними ставками

Згідно зі змінами, для пільговиків, які отримують кредит під 7%, ці умови діятимуть 10 років, з 11-го року ставка зросте до 10 % річних.​ Зміни передбачаються щодо угод, укладених з 19 вересня 2024-го. Втім, раніше укладені угоди діятимуть за старими правилами.

Використання сертифіката "єВідновлення" замість першого внеску за програмою "єОселя"

Починаючи з 19 вересня 2024-го, перший внесок можна буде внести через зарахування коштів за рахунок житлового сертифіката " єВідновлення". Якщо до цього часу потрібно було доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло, то тепер на залишкову вартість можна взяти пільгову іпотеку за програмою «єОселя». За умовами програми перший внесок має бути не менш ніж 20% від вартості житла.

Приватні будинки в єОселі: тепер можна купувати і на етапі будівництва

Закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" змінив правила і тепер для продажу будинків, що будуються, - забудовники мають реєструвати майбутні об'єкти нерухомості (МОНи). Зміни діють з 19 вересня 2024-го, проте реальних угод ще не укладено.

"єОселя" вводить пільги для молоді

Позичальники до 25 років включно зможуть взяти участь в "єОселі" з першим внеском від 10%. Для інших учасників вхід в програму залишається на 20%. В "Укрфінжитло" попередили, що наразі ведуться технічні роботи, щоб з'явилася можливість обирати відповідну категорію. Проте зміни діють вже з 19 жовтня 2024-го.

Зміна вимог до житла "єОселі" - для ВПО, ветеранів та пільговиків

Згідно зі змінами передбачаються нововведення щодо вимог до житла. Держава дає переселенцям можливість купувати житло також і на вторинному ринку, щоб проживати там одразу. Зокрема замість вимоги щодо житла "до трьох років", пропонується 10 років для таких категорій:

внутрішні переселенці (по всій території України),

усі пільгові категорії (під 3%): військовослужбовці і правоохоронці, медики, педагоги, науковці (в прифронтових областях - Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях),

ветерани (в прифронтових областях - Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях).

Зміни діятимуть з 4 листопада 2024-го. Для всі інших учасників програми вимоги до трирічного віку будинку залишаються.

Інфографіка: Укрфінжитло

ВПО та їхні родичі зможуть купувати житло, збудоване до 10 років тому

Члени сім’ї ВПО першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, їхні діти) зможуть купити житло для внутрішньо переміщеної особи. Ця зміна набере чинності з 18 грудня.

"єОселя" і участь в інших програмах

Можна взяти участь у програмі, якщо кандидат і члени його сім’ї протягом 12 місяців до подачі заяви на "єОселю" не здійснювали відчуження об’єктів житлової нерухомості, сумарна площа яких разом із площею житла, що є у власності сім’ї на дату подачі заяви, перевищує нормативну площу житла за програмою "єОселя".

Пам'ятки архітектури - це не про "єОселю"

З 19 вересня, згідно зі змінами, не можна отримати іпотеку "єОселя" на купівлю житлової нерухомості, яка належить до пам’яток архітектури.

За даними Укрфінжитло, сьогодні в програмі акредитовано 87 забудовників, 105 ЖК, 185 будинків у 17 областях.