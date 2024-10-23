Льготы для молодежи, ВПЛ и новые условия по процентам. Какие изменения предлагает программа "єОселя"

Популярная государственная ипотечная программа "єОселя" стартовала два года назад — во время полномасштабной войны и за это время уже претерпела немало изменений. Новый этап нововведений – осень 2024-го.

Ипотека "єОселя" выдается под фиксированный процент, размер которого варьируется в зависимости от принадлежности заявителей к определенной льготной категории.

С начала 2024 года по программе льготного кредитования украинцы взяли 7 254 кредита на покупку жилья на 12,4 млрд грн. Большинство ипотек (70,3%) украинцы оформили на покупку квартир на вторичном рынке.

Недавно в постановление Кабмина №856 о деятельности программы был внесен ряд изменений, усиливающих позиции молодежи, ВПЛ, рассказали Delo.ua в Укрфинжилье. В частности, в ближайшее время вступят в силу следующие изменения:

"єОселя" меняет условия по процентным ставкам

Для льготников, получающих кредит под 7%, эти условия будут действовать 10 лет. С 11-го года ставка вырастет до 10% годовых. Изменения предусматриваются в отношении соглашений, заключенных с 19 сентября 2024-го. Впрочем, ранее заключенные соглашения будут действовать по старым правилам.

Использование сертификата "єВідновлення" вместо первого взноса по программе "єОселя"

Согласно изменениям, начиная с 19 сентября 2024-го, первый взнос путем зачисления средств за счет жилищного сертификата "єВідновлення". Если до этого времени нужно было доплатить из собственных средств или выбрать более дешевое жилье, то теперь на остаточную стоимость можно взять льготную ипотеку по программе «єОселя». По условиям программы, для других первый взнос должен быть не менее 20% стоимости жилья.

Частные дома в программе "єОселя": теперь можно покупать и на этапе строительства

Закон "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" изменил правила и теперь для продажи строящихся домов — застройщики должны регистрировать будущие объекты недвижимости (МОНы). Изменения действуют с 19 сентября 2024 года, однако реальные соглашения еще не заключены.

"єОселя" вводит льготы для молодежи

Заемщики до 25 лет включительно смогут принять участие в "єОселі" с первым взносом от 10%. Для остальных участников вход в программу остается на 20%. В "Укрфинжилище" предупредили, что сейчас ведутся технические работы, чтобы появилась возможность выбирать соответствующую категорию. Однако изменения действуют уже с 19 октября 2024 года.

Изменение требований к жилью "єОселі" — для ВПЛ, ветеранов и льготников

Согласно изменениям, предусматриваются нововведения относительно требований к жилью. Государство дает переселенцам возможность покупать жилье также и на вторичном рынке, чтобы там проживать сразу. В частности, вместо требования относительно жилья "до трех лет", предлагается 10 лет для следующих категорий:

внутренние переселенцы (по всей территории Украины),

все льготные категории (под 3%): военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые (в прифронтовых областях – Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях),

ветераны (в прифронтовых областях – Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях).

Изменения будут действовать с 4 ноября 2024 года. Для всех остальных участников программы требования к трехлетнему возрасту дома остаются.

Инфографика: Укрфинжилье

ВПЛ и их родственники смогут покупать жилье, построенное до 10 лет назад

Члены семьи ВПЛ первой степени родства (родители, супруги, их дети) смогут купить жилье для внутренне перемещенного лица, взяв ипотеку "єОселя". Это изменение вступит в силу с 18 декабря.

"єОселя" и участие в других программах

Можно принять участие в программе, если кандидат и члены его семьи в течение 12 месяцев до подачи заявления на "єОселю" не осуществляли отчуждение объектов жилой недвижимости, суммарная площадь которых вместе с площадью жилья, имеющейся в собственности семьи на дату подачи заявления, превышающего нормативную площадь жилья по программе.

Памятники архитектуры — исключение для ипотеки "єОселя"

С 19 сентября, согласно изменениям, нельзя получить ипотеку "єОселя" на покупку жилой недвижимости, которая принадлежит к памятникам архитектуры.

По данным Укрфинжилья, сегодня в программе аккредитовано 87 застройщиков, 105 ЖК, 185 домов в 17 областях.