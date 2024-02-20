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Оформление "єОселі". Налоги, сборы и дополнительные расходы: кто за что платит
Delo.ua выяснило, во сколько обойдется оформление ипотечного договора по программе "єОселя" и кто платит налоги и сборы.
- Процедура оформления ипотеки єОселя: основные и дополнительные расходы
- Оформление ипотеки єОселя: кто за что платит
- Как платить меньше по єОселі
- Личный опыт. Оформление ипотеки єОселя в реальных историях
Популярность государственной ипотечной программы "єОселя" связана с самой низкой кредитной ставкой. Впрочем, оформление ссуды осложняется тем, что по разным процентам программа выдвигает разные требования к возрасту дома.
Ипотека под ставку 7% можно взять только на квартиру в доме, сданном в эксплуатацию не ранее, чем три года назад. Для категорий граждан, которые могут брать жилье под 3%, условия более простые – дом может быть до 10 лет (если такой объект недвижимости в Киеве или областном центре). Для других населенных пунктов – недвижимость должна быть не старше 60 лет.
Из-за разных ограничений возникает путаница в оформлении – ведь квартиры в домах до трех лет, подпадающих под налог на доходы физлиц, здесь на оформление покупатели потратят гораздо больше.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Процедура оформления ипотеки єОселя: основные и дополнительные расходы
Обязательные выплаты при оформлении ипотеки под 3% на квартиру в домах "до 10 лет" - сбор в пенсионный фонд (1%), военный сбор (1,5%) и госпошлина (1%).
По программе со ставкой 7% к этим сборам добавляется 5% НДФЛ – налог на доходы физлиц – поэтому оформление уже затягивает на 8,5%.
Кроме обязательных, есть немало дополнительных расходов, существенно увеличивающих сумму, которую нужно оплатить сразу при оформлении. А это:
- комиссия банка (1% от стоимости займа) за выдачу кредита,
- страхование жизни и недвижимости (0,25% от полной стоимости недвижимости и оплачивается ежегодно),
- услуга оценщика (от 3 500 гривен),
- оплата услуг риелтора (5% от стоимости квартиры),
- услуги нотариуса в банке – около 12 000 гривен, плюс услуги нотариуса, сопровождающего сделку купли-продажи – от 6 тыс. грн.
- расходы по конвертации гривни в валюту - по требованию продавца.
Третий вариант оформления ипотеки – через застройщика – это позволяет сэкономить на многих дополнительных пунктах, в частности, оценщике, риелторе, а также НДФЛ. Здесь обязательные расходы - 1% пенсионного сбора и 1% госпошлины.
Скажем, при стоимости квартиры в 2,5 миллионов гривен первый взнос составляет минимум 500 тысяч гривен.
Комиссия банка затянет 20 000 гривен, еще более 6 000 – страхование недвижимости, 25 000 – платеж в Пенсионный фонд, примерно 4 000 гривен – услуги оценщика.
Оплата услуг двух нотариусов составит не менее 15 000–20 000 гривен. Риэлторам обычно платят 5% – это около 1 000 долларов. А ежемесячный платеж составит 15 000 гривен в течение 20 лет.
Следовательно, кроме полумиллиона гривен первого взноса, для оформления при себе следует иметь минимум 70 тысяч гривен на дополнительные платежи, а с оплатой услуг риэлтора – это более 100 тысяч. Это следует учесть при принятии решения по ипотеке, ведь только суммы первого взноса будет маловато для заключения договора.
Оформление ипотеки єОселя: кто за что платит
При обычной сделке купли-продажи квартиры на рынке было принято, что пенсионный сбор уплачивает покупатель, а госпошлину – продавец. Однако в случае "єОселі" продавец перекладывает на плечи покупателя полностью все расходы. Даже военный сбор (1,5%) и НДФЛ (5%), которые по закону должен платить продавец.
Как пояснила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, налог на прибыль всегда платит тот, кто из сделки извлекает выгоду.
Налог возникает, если объект недвижимости в собственности менее трех лет, а также когда это вторая продажа за календарный год. Например, физлицо купило в 2022 году, а хочет продать в 2024 – только 2 года прошло от права собственности. Если брать ипотеку под 7%, там всегда будет НДФЛ, потому что в программе есть ограничения на дома до 3 лет, объясняет риелтор.
"Законодательство Украины говорит о том, что выгоду получает продавец - потому что он получает деньги. Однако по договоренности налоги платит покупатель. Но квитанции выписывают на продавца. Потому что не могут в нарушение закона указывать, что покупатель уплатил за продавца. По документам - одно, по факту другое", - отметила Гайдамаха.
По ее словам, подавляющее большинство сделок на рынке - это государственные программы, с которыми связаны риски и дополнительные уплаты, поэтому продавец их переводит на покупателя.
"Например, "Укргазбанк" за перевод средств на счет продавца берет комиссию - 1%. Продавец для того, чтобы снять больше 100 тысяч в сутки, открывает счета на родственников. Само открытие бесплатное, но сбрасывает деньги на эти счета банк с комиссией 0, 5%. Снять эти средства - тоже 0,5%. Все эти нюансы возникают из-за участия в государственной программе. Поэтому продавец, соглашаясь на участие в программе, сразу предупреждает: мы на это идем только, если все дополнительные затраты платит покупатель", - объясняет риелтор.
Большинство рисков и затрат связано с тем, что продавец хочет получить сумму в долларах, а государственная программа предлагает гривну.
"Есть такое понятие как форвардный курс доллара. Например, люди снимают 2 миллиона гривен. Через 5 счетов, оформленных на родственников, они снимут эту сумму за четыре банковских дня. За это время может измениться курс доллара. Это риски, а продавец не хочет терять ", – отметила Гайдамаха.
Ирина Шапка из ипотечного агентства недвижимости DODOMU в комментарии Delo.ua также подтвердила, что прямая купля-продажа по договоренности предполагает, что расходы покупателя и продавца делятся пополам. В то время как ипотека перекладывает все расходы на плечи покупателя.
"Человек должен понимать, что он берет кредит под 7% в нестабильной воюющей стране. Такой возможности – зафиксировать стоимость ипотеки на 20 лет в гривне – за всю историю независимости никогда не было. О 3% вообще нет слов – это мечта для военных, учителей, медиков, которые никогда не могли себе позволить взять ипотеку", – объяснила риелтор.
Как платить меньше по єОселі
Кроме многочисленных расходов на налоги и сборы, клиенты программы "єОселя" могут вернуть 1% от части стоимости квартиры и оформить налоговую скидку.
Возмещение 1%. Какие документы следует подать
Фактически это возврат суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. На это имеют право только покупатели, которые не зарегистрированы в квартирной очереди на социальное жилье и приобрели первую квартиру, жилой дом или его часть, садовый дом, дачу или гараж.
Право на компенсацию определено Законом Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", а также постановлением КМУ "Об утверждении Порядка уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций" (п. 15-1).
Впрочем, сегодня без уплаты сбора нотариус обычно не удостоверяет договор купли-продажи недвижимости - во время военного положения не работает механизм проверки информации о том, какая по счету куплена недвижимость.
В случае, если покупатель отказывается от уплаты сбора, нотариус имеет полное право отказать покупателю в оформлении документов. Согласно п.15-3 Порядка № 1740, удостоверение договоров купли-продажи недвижимого имущества осуществляется при наличии платежного поручения.
В конце концов стоимость сбора можно вернуть, обратившись после оформления займа с заявлением в Пенсионный фонд с такими документами.
- договор купли-продажи недвижимости,
- копия платежного поручения об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование,
- копия паспорта, идентификационного кода,
- копия извлечения дающего нотариус при оформлении.
На возврат сбора после подачи документов обычно требуется месяц. В случае отказа право на возврат можно обжаловать в суде - тогда процедура продлится до трех месяцев. Если Пенсионный фонд подаст апелляционную жалобу на решение суда, процедура может продлиться еще на несколько месяцев.
Вернуть 1% при покупке первой квартиры можно, даже если покупатель купил недвижимость несколько лет назад и не сохранил платежное поручение. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, осуществлявшему удостоверение договора купли-продажи с просьбой предоставить копии документа.
Как оформить налоговую скидку
Еще одна возможность уменьшить расходы на оформление ипотеки – воспользоваться правом на налоговую скидку от суммы уплаченных по ипотеке процентов. Впрочем, вернуть из бюджета часть уплаченного налога на доходы, как указано в ст. 166 Налогового кодекса, могут только наемные работники, за которых трудоустроитель уплачивает налог на доходы физлиц.
Под налоговую скидку не подпадают военные и правоохранители, работники СБУ, прокуратуры, ГСЧС, пенитенциарной службы. Однако ею могут воспользоваться учителя и врачи, ветераны и любой из наемных работников. То есть ФЛП не имеют права на скидку”, - пояснила финансовый консультант Марина Довнич.
Для оформления скидки необходимы следующие документы:
- справка о доходах - ее заказывают у работодателя, либо онлайн из собственного кабинета на сайте налоговой, либо через веб-версию "Дії",
- копия договора с банком по ипотеке,
- копия договора купли-продажи, заключенного с физлицом или юридической организацией,
- платежки с разделенными отдельными суммами погашения тела кредита и процентов,
- паспорт,
- налоговый номер,
- выдержка банка с реквизитами платежной карты для возврата средств (с номером IBAN).
"В "єОселі" жилье можно покупать или введенное в эксплуатацию или на стадии строительства. Часто люди забывают о том, что нужно изменить справку о присвоении налогового номера. Она должна быть выдана той налоговой, где находится новое место регистрации. Предположим, покупатель был зарегистрирован в Святошинском районе, а взял ипотеку на квартиру в Шевченковском. Тогда он должен иметь справку из налоговой от Шевченковского района. Поэтому налоговые отказывают на этапе заявки", - пояснила Довнич.
Эксперт отметила, что покупателю выгоднее оформить скидку именно на первые 10 лет ссуды, ведь по аннуитетной системе именно в настоящее время большая часть платежа приходится именно на уплату процентов. потому что аннуитетная система работает. поэтому человеку интересно возвращать налоги. главное ограничение – офиц зарплата.
Общая сумма не может превышать сумму годовой зарплаты в текущем году и предоставляется только на 10 лет подряд – это главное ограничение суммы возврата. Каждый год следует снова подавать документы и оформлять скидку.
Рассчитать сумму скидки можно умножив 18% на сумму уплаченных процентов за год, но при этом учитывая ограничения по зарплате.
"Если у покупателя зарплата условно 10 тыс. грн, за год он получит 120 тыс. грн, даже если сумма по процентам больше, он получит 18% от 120 тыс. - то есть 21 600 грн. Если же у клиента меньше зарплата, чем 120 тыс. грн в год, он получит процент от меньшей суммы", - пояснила Довнич.
Срок подачи документов – до конца следующего календарного года за предыдущий год.
Компенсация процентов для военных
За последний месяц ряд обладминистраций заявили, что будут частично компенсировать ставки по программе "єОселя". Государственные банки-участники ипотечной программы, заключили договоры с рядом областных администраций и местными властями о частичной компенсации ставки.
В частности, "ПриватБанк" подписал соглашения с Криворожским городским советом, Одесской и Львовской обладминистрациями. Такой договор позволит контрактникам получить жилье в кредит беспроцентно - 3% годовых будет выплачиваться за счет средств областного бюджета. Криворожский горсовет будет компенсировать ставку для правоохранителей, медиков, учителей, научных или научно-педагогических работников.
"Сбербанк" договорился о компенсации процентной ставки с Одесской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой ОГА, а также Криворожским горсоветом. Компенсация будет предоставляться льготным категориям граждан в зависимости от условий, согласованных с каждой обладминистрацией или горсоветом.
"Укргазбанк" имеет аналогичные соглашения с Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской обладминистрациями.
Личный опыт. Оформление ипотеки єОселя в реальных историях
Владимир, педагог, 24 года (Киев): "При ипотеке под 3% подписывают и под 7%"
Стоимость нашей однокомнатной квартиры (42,5 кв. м, дом 2020 года), превысила миллион – 1 078 000 грн. Первый взнос, который мы должны были оплатить владельцам у нотариуса, составил 308 100 грн. Мы брали ипотеку под 3% годовых, как льготная категория, однако параллельно подписывали договор и под 7%, ведь в случае смены места работы или окончания финансирования программы банк автоматически переводит на больший процент.
Оформление обошлось более чем в 100 тыс. грн:
- стоимость оценки квартиры – 6000 грн,
- средства за предоставление кредита – 4500 грн,
- средства за открытие счетов и другие сопутствующие услуги банка – около 6000 грн.,
- страхование имущества – 3000 грн в год,
- расходы на нотариуса – 20 000 грн,
- налоги и сборы (8,5%) – 91 630 грн.
Поскольку это было наше первое собственное жилье, то 1% от стоимости квартиры мы вернули через Пенсионный фонд Украины в течение 40 дней с момента покупки квартиры.
Подытоживая наши расходы, уплатили мы 434 730 грн, а банк предоставил кредит на 769 900 грн. На сегодняшний день месячный платеж по ипотеке составляет 5 080 грн.
Максим, предприниматель, 29 лет (Одесса): "Покупать у застройщика выгоднее, но это квартира без ремонта"
Подбирая квартиру под "єОселя", мы столкнулись с тем, что без риэлтора в Одессе не найти жилье. Я подсчитал расходы: 5% на риелтора плюс 5% НДФЛ и сборы, и понял, что оформление затянет где-то на 20%. Это кроме того, что нужно уплатить первый взнос не менее 20%. Так что хотел покинуть поиски, подумал, что это не мой случай.
Однако мне посоветовали узнать, как покупать жилье через застройщика. В этой цепи участников меньше, поэтому оформление дешевле: не нужно платить риелтору и налоги от продавца. Стоимость квартиры составила 1 660 000 грн, 20% – первый взнос. А все обязательные и дополнительные расходы вышли около 5%:
- 1% госпошлина (купля-продажа) - 16 600 грн,
- 1% в пенсионный фонд – 16600 грн,
- 0,1% пошлина (ипотечный договор) – 1700,
- заверение договора купли-продажи – 8000 грн,
- заверение ипотечного договора – 8500 грн,
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нотариальные заверенные заявления для банка – 3200 грн,
- выписки из реестров - 1880 грн,
- открытие счета в банке и страхование 18200 грн.
У этих 5% есть возможность возврата налога из Пенсионного фонда в размере 1%, поскольку это первая покупка недвижимости. Но возврат может занять от месяца до года, если это через суд.
Плюс вторичного жилья – оно с ремонтом, расходы и стоимость самого жилья выше. Плюс жилья от застройщика – стоимость существенно меньше, но оно без ремонта.