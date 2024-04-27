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Общество
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В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов

В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов
Фото: Харьковский метрополитен / Facebook

В Харькове собираются изменить названия двух станций метро и ряда улиц, названия которых связаны со страной-агрессором.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

26 апреля в Харькове прошло заседание городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

По результатам общественного обсуждения члены комиссии поддержали предложения переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором, в частности:

  • улицу Аэрофлотскую назвать улицей Антонова;
  • улицу Бакунина – улицей Богатой;
  • улицу Васнецова – улицей Всеволода Нестайко;
  • улицу Сибирскую – улицей Полесской;
  • переулок Красноярский – переулком Юрия Вороного (в честь украинского хирурга, первым в мире осуществившим трансплантацию почки).

Также члены комиссии поддержали предложение переименовать две станции метрополитена: ст. м. "Пушкинская" – на "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" – на "Вокзальную".

Всего было рассмотрено переименование 367 топонимов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также теперь в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова. Кроме того, Александровскую клиническую больницу в Киеве переименовали в Свято-Михайловскую.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, Суворовский - Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, на проспект Украинских Героев.

Недавно Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование 51 населенного пункта.

Также в планах есть переименование следующих городов:

  • Червоноград (Львовщина) - Шептицкий;
  • Южное (Одесщина) - Порт-Аненталь;
  • Павлоград (Днепропетровщина) - Матвеев;
  • Синельниково (Днепропетровщина) - Роднополье;
  • Бровары (Киевщина) - Бровари.

Также сообщалось, что первая область в Украине полностью завершила процесс декоммунизации – Львовщина. В области было демонтировано 312 советских памятников.

Автор:
Ольга Колесниченко