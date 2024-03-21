Порт-Аненталь, Шептицкий, Шампань: в Украине переименуют более сотни названий городов и сел

Парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков.

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Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.

По его словам, города планируют переименовать следующим образом:

Червоноград (Львовщина) - Шептицкий;

Южное (Одесщина) - Порт-Аненталь;

Павлоград (Днепропетровщина) - Матвеев;

Синельниково (Днепропетровщина) - Роднополье;

Бровары (Киевщина) - Бровари.

"Броварам просто вернут правильное историческое написание, а Южному - историческое название", - подчеркнул Лозинский.

Червоноград станет городом Шептицкий в честь митрополита Андрея Шептицкого. Историческое название этого города – Кристинополь (с 1692 по 1951 год).

Вариант названия Порт-Аненталь для города Южный был предложен в честь поселения немецких колонистов, находившихся рядом с современным городом.

Также село Надеждовка в Одесской области будет переименовано в Шампань. В настоящее время в селе функционирует винодельческое предприятие «Шампань Украина». Вероятно, в честь него и хотят переименовать населенный пункт.

Как подчеркнул Лозинский, по селам общины активно вовлеклись в этот процесс.

"Они пол года включались, вели дискуссии, принимали свои решения и передавали их Верховной Раде. Но города, к сожалению, таким правом, которое дал им закон, не воспользовались", - отметил нардеп.

Теперь за окончательное решение о переименовании городов народные депутаты будут голосовать на сессии Верховной Рады.

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также теперь в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, Суворовский - Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, на проспект Украинских Героев.