Порт-Аненталь, Шептицький, Шампань: в Україні перейменують більше сотні назв міст та сіл

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ.

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Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

За його словами, міста планують перейменувати таким чином:

Червоноград (Львівщина) — Шептицький;

Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;

Бровари (Київщина) — Броварі.

"Броварам просто повернуть правильне історичне написання, а Южному — історичну назву", - підкреслив Лозинський.

Червоноград стане містом Шептицький на честь митрополита Андрея Шептицького. Історична назва цього міста — Кристинопіль (з 1692 до 1951 року.

Варіант назви Порт-Аненталь для міста Южне був запропонований на честь поселення німецьких колоністів, що розташовувалося поруч із сучасним містом.

Також село Надеждівка в Одеської області буде перейменоване у Шампань. Нині ж у селі функціонує виноробне підприємство «Шампань Україна». Ймовірно, на честь нього і хочуть перейменувати населений пункт.

Як підкреслив Лозинський, по селах громади активно залучалися до цього процесу.

"Вони пів року включалися, вели дискусії, приймали свої рішення і передавали їх Верховній Раді. Але міста, на превеликий жаль, таким правом, яке дав їм закон, не скористалися", - зауважив нардеп.

Тепер за остаточне рішення про перейменування міст народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради.

Декомунізація в Україні

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.

А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.