У Києві перейменували проспект Повітрофлотський на Повітряних сил України

У четвер, 8 лютого, у Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Відповідне рішення ухвалила Київрада.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами на засідання Київради у рамках дерусифікації депутати ухвалили низку перейменувань столичних вулиць та проспектів.

"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - написав Кличко.

Він зауважив, що за таку назву виступали кияни, керівництво Генштабу та ГУР, українській військові.

"Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші Захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!", - резюмував Кличко.

Зауважимо, загалом, від початку повномасштабного вторгнення, в Києві перейменували вже 353 вулиці. Також від назв, пов’язаних із країною-агресоркою, відмовились 14 загальноосвітніх шкіл, дві дитячих музичних школи та 25 бібліотек.

Декомунізація в Україні

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

У грудні у Києві провели демонтаж пам'ятника учасникам "Січневого збройного повстання 1918 року". та пам'ятника одному з військових ватажків більшовиків Миколі Щорсу.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.