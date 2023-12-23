У Києві демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"

Працівники "Київблагоустрій" провели демонтаж ще одного символу більшовицької тиранії – пам'ятника учасникам "січневого збройного повстання 1918 року".

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки.

"Нам десятиліттями нав'язували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", – заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

У "Київблагоустрій" додали, що вага пам’ятника становила близько 2,5 тонн.

10 листопада уряд України ухвалив рішення виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому лідеру Миколі Щорсу та інших російських і радянських діячів.

Нагадаємо, у Києві на монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб і демонтували радянські елементи з обеліска "Місто-герой Київ".