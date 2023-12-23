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У Києві демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"
Працівники "Київблагоустрій" провели демонтаж ще одного символу більшовицької тиранії – пам'ятника учасникам "січневого збройного повстання 1918 року".
Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки.
"Нам десятиліттями нав'язували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", – заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У "Київблагоустрій" додали, що вага пам’ятника становила близько 2,5 тонн.
10 листопада уряд України ухвалив рішення виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому лідеру Миколі Щорсу та інших російських і радянських діячів.
Нагадаємо, у Києві на монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб і демонтували радянські елементи з обеліска "Місто-герой Київ".