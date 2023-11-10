В Україні дозволили демонтувати пам’ятники російським і радянським діячам

10 листопада уряд України ухвалив рішення виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому лідеру Миколі Щорсу та інших російських і радянських діячів.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Таким чином, із реєстру було виключено пам'ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам'ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монумент "Железняков" по вулиці Електриків, а також пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Крім того, в списку виключених також з'явилися пам'ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді та Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зазначив, що місцева влада зобов'язана остаточно прибрати сліди антиукраїнської політики, демонтуючи та переміщаючи пам'ятники.

Нагадаємо, у Києві на монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб і демонтували радянські елементи з обеліска "Місто-герой Київ".