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Суспільство
Дата публікації

В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами

В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами
Фото: пресслужба Мінкульту

В Україну вдалося повернути 14 цінних історичних артефактів. Це різні предмети зброї - середньовічні мечі, шаблі, а також крем'яна сокира періоду пізнього енеоліту. Їх викрали російські військові з тимчасово окупованих територій та намагалися незаконно ввезти на територію США.

Про це повідомив виконувач обов'язків Міністра у Міністерство культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Предмети археології передала американська сторона Посольству України в США, потім МЗС їх доставили в Україну й передали Міністерству культури та інформаційної політики України. 

За його словами, сьогодні артефакти були передані на тимчасове зберігання у "Національний заповідник Києво-Печерська лавра", де їх відреставрують. Після цього, реліквії будуть експоновані в одному з Національних музеїв.

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що протягом 2022 року у США було затримано понад 20 відправлень в предметами археології. Вони можуть походити з території України та бути викраденими з музейних колекцій, або це предмети так званої "чорної" археології, які намагалися незаконно ввозити на територію США.

Фото 2 — В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами
Фото 3 — В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами
Фото 4 — В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами
Фото 5 — В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами
Фото 6 — В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами
Фото 7 — В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами

"На початку березня 2023 року американська сторона передала Україні крем’яну сокиру періоду пізнього енеоліту енеоліту-ранньої бронзи, дві залізні шаблі та залізний меч доби середньовіччя. У вересні 2023 року під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США було передано ще низку археологічних предметів. У Вашингтоні відбулася церемонія повернення культурних цінностей, викрадених із тимчасово окупованих територій України", - повідомляють у Мінкульті.

Нагадаємо, Верховний суд Нідерландів 9 червня підтримав рішення попередньої інстанції у справі про "скіфське золото" з колекції музеїв Автономної Республіки Крим і постановив передати історико-культурну цінність Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко