В Україну повернули історичні артефакти, які були викрадені росіянами

В Україну вдалося повернути 14 цінних історичних артефактів. Це різні предмети зброї - середньовічні мечі, шаблі, а також крем'яна сокира періоду пізнього енеоліту. Їх викрали російські військові з тимчасово окупованих територій та намагалися незаконно ввезти на територію США.

Про це повідомив виконувач обов'язків Міністра у Міністерство культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Предмети археології передала американська сторона Посольству України в США, потім МЗС їх доставили в Україну й передали Міністерству культури та інформаційної політики України.

За його словами, сьогодні артефакти були передані на тимчасове зберігання у "Національний заповідник Києво-Печерська лавра", де їх відреставрують. Після цього, реліквії будуть експоновані в одному з Національних музеїв.

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що протягом 2022 року у США було затримано понад 20 відправлень в предметами археології. Вони можуть походити з території України та бути викраденими з музейних колекцій, або це предмети так званої "чорної" археології, які намагалися незаконно ввозити на територію США.

"На початку березня 2023 року американська сторона передала Україні крем’яну сокиру періоду пізнього енеоліту енеоліту-ранньої бронзи, дві залізні шаблі та залізний меч доби середньовіччя. У вересні 2023 року під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США було передано ще низку археологічних предметів. У Вашингтоні відбулася церемонія повернення культурних цінностей, викрадених із тимчасово окупованих територій України", - повідомляють у Мінкульті.

Нагадаємо, Верховний суд Нідерландів 9 червня підтримав рішення попередньої інстанції у справі про "скіфське золото" з колекції музеїв Автономної Республіки Крим і постановив передати історико-культурну цінність Україні.