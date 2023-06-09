Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення у справі про "скіфське золото"

Верховний суд Нідерландів 9 червня підтримав рішення попередньої інстанції у справі про "скіфське золото" з колекції музеїв Автономної Республіки Крим — постановив передати історико-культурну цінність Україні.

Про це повідомила пресслужба суду.

"У жовтні 2021 року Апеляційний суд ухвалив, що колекція має бути передана Україні. Це рішення залишається чинним. Так сьогодні ухвалив Верховний суд", — йдеться в повідомленні.

Тобто суд Нідерландів зобов’язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Орієнтовна вартість 565 музейних предметів складає 10 млн євро.

Після окупації Криму Росією, що відбулося вже після відкриття виставки, колекцію так і не повернули України.

Частина колекції належала кримським музеям, після окупації на неї заявила свої права РФ. Київ наголошував, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо державі Україна.

Незабаром розпочався судовий процес по цій справі. Окружний адміністративний суд Амстердама у грудні 2016 року визнав права України на колекцію та ухвалив передати її до Києва. У 2021 році Апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції.

У січні 2022 року так звані "російські кримські музеї" подали касаційну скаргу на рішення Верховного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні. 9 червня 2023 року суд остаточно відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв і залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України.

Від України над поверненням експонатів додому працювали МКІП, Мін'юст, МЗС, а також адвокати з Нідерландів та України.

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