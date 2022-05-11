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Російські окупанти вкрали у Мелітополі колекцію скіфського золота
Окупанти викрали з Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото та інші історико-культурні цінності.
Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.
Російські окупанти у Мелітополі Запорізької області вкрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. Серед вкраденого – колекція скіфського золота, знайдена археологами у 50-х роках 20 століття.
"У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За фактом викрадення музейних експонатів прокуратура відкрила провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області", - повідомили в Офісі генерального прокурора.
Нагадаємо, про те, що у Мелітополі військові РФ захопили міський краєзнавчий музей, у фондах якого зберігається, зокрема, скіфське золото, раніше повідомила Запорізька ОВА.
Зазначимо, російські окупанти вивезли всі цінні експонати з краєзнавчого та художнього музеїв у Маріуполі.