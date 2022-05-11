Российские оккупанты украли в Мелитополе коллекцию скифского золота

Оккупанты похитили из Мелитопольского краеведческого музея скифское золото и другие историко-культурные ценности

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Российские оккупанты в Мелитополе Запорожской области украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. Среди украденного - коллекция скифского золота, найденная археологами в 50-х годах 20 века.

"В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота", - говорится в сообщении.

По факту похищения музейных экспонатов прокуратура открыла производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, о том, что в Мелитополе военные РФ захватили городской краеведческий музей, в фондах которого хранится в том числе скифское золото, ранее сообщила Запорожская ОВА.

Отметим, российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты из краеведческого и художественного музеев в Мариуполе.