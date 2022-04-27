Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя

Российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты из краеведческого и художественного музеев в Мариуполе.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров. Их, по предварительной информации, оккупантам передала директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капусникова, которая знала точное место тайного хранения шедевров.

Как сообщил Андрющенко, оккупанты вывезли из музеев:

оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";

оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";

2 оригинала картин Н.Н. Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";

оригинал Калмыкова "Куинджи";

бюст Куинджи скульптора Беклемишева;

три уникальные иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

"Кроме того, Капусникова распространяет ложь, что музей вроде бы уничтожил полк "Азов". Но руководитель департамента культуры горсовета Диана Трима может это легко опровергнуть, потому что была в обоих музеях перед эвакуацией", — отметил Андрющенко.

Напомним, оккупационные войска проникают в Мариуполе в уцелевшие квартиры и вывозят имущество, преимущественно бытовую технику.

Как ранее сообщалось, в заблокированном Мариуполе гуманитарная ситуация остается катастрофической. В городе нет продуктов питания, воды и медикаментов. Российские оккупанты заставляют за еду мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы.

Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, после полномасштабного вторжения в Украину войск РФ в Мариуполе погибли уже более 20 тысяч мирных жителей.