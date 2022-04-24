Красный крест призвал предоставить организации доступ в Мариуполь

Международный комитет Красного Креста призывает Россию немедленно предоставить беспрепятственный доступ в Мариуполь для эвакуации из города мирных лиц и раненых.

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Об этом говорится в заявлении Красного Креста.

"Международный комитет Красного Креста" глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь" тысяч гражданских лиц и сотен раненых, необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", - говорится в заявлении Красного креста.

Отмечается, что с конца февраля Красный Крест работает, чтобы помочь гражданскому населению в Мариуполе и других городах, откуда они не могут выбраться. Они неоднократно призывали к предоставлению возможностей безопасного выхода гражданского населения из этих районов, а также к предоставлению разрешения на доставку туда гуманитарной помощи, напоминая о необходимости соблюдения принципов гуманности и международного гуманитарного права. Впрочем, оккупанты игнорировали эти требования.

"Каждый день каждый час имеют ужасную цену для людей. Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения договоренности для обеспечения добровольной эвакуации нуждающихся", — отмечается в заявлении.

Отметим, комбинат "Азовсталь" оккупанты продолжают активно обстреливать, несмотря на то, что лидер страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что штурмовать представляющий собой укрепленную крепость завод не нужно и приказал ее окружить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.