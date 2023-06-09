Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение по делу о "скифском золоте"

Верховный суд Нидерландов 9 июня поддержал решение предыдущей инстанции по делу о "скифском золоте" из коллекции музеев Автономной Республики Крым - постановил передать историко-культурную ценность Украине.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В октябре 2021 года Апелляционный суд принял, что коллекция должна быть передана Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня решил Верховный суд", — говорится в сообщении.

То есть, суд Нидерландов обязал музей Алларда Пирсона передать Национальному музею истории Украины музейные экспонаты с выставки "Крым – золотой остров в Черном море". Примерная стоимость 565 музейных предметов составляет 10 млн евро .

После оккупации Крыма Россией, что произошло после открытия выставки, коллекцию так и не вернули Украине.

Часть коллекции принадлежала крымским музеям, после оккупации на нее заявила свои права РФ. Киев подчеркивал, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая находится не под украинским контролем, и должны быть переданы непосредственно государству Украины.

Вскоре начался судебный процесс по этому делу. Окружной административный суд Амстердама в декабре 2016 года признал права Украины на коллекцию и принял решение передать ее в Киев. В 2021 году Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.

В январе 2022 года "так называемые российские крымские музеи" подали кассационную жалобу на решение Верховного суда Амстердама относительно возвращения коллекции "скифского золота" Украине.

9 июня 2023 года суд окончательно отказал в кассационный жалобе крымских музеев и оставил в силе решение апелляции, которым было удовлетворено исковые требования Украины.

От Украины над возвращением экспонатов домой работали Минкульт, Минюст, МИД, а также адвокаты из Нидерландов и Украины.

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