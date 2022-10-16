Российские власти под предлогом "эвакуации" грабят крымские музеи

Министерство культуры и информационной политики Украины призвало ЮНЕСКО и всех международных партнеров отреагировать на решение так называемой власти временно оккупированного Крыма о начале "эвакуации" музейных коллекций.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Русские власти под предлогом "эвакуации" могут ограбить крымские музеи и учреждения других временно оккупированных территорий Украины. Соответствующий план "внешней эвакуации" из музеев АР Крым на территорию РФ предусматривает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок и драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно.

"Действия РФ являются нарушением международного права и повлекут как ответственность государства-агрессора, так и уголовную ответственность причастных на национальном и международном уровне. Любой захват, уничтожение или умышленное повреждение религиозных, благотворительных, образовательных, художественных и научных учреждений, произведений искусства и науки запрещается и должно подлежать судебному преследованию", - подчеркнули в Министерстве культуры.

В ведомстве напомнили, что Россия является участником Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года (Гаазской конвенции) и Первого протокола к ней.

"Хотя международное право не стало препятствием ни для нынешних руководителей РФ, ни для представителей российских музеев и исследовательских учреждений, ответственность оккупантов за разграбление культурного достояния неизбежна", - отметили в ведомстве.

В Министерстве культуры напомнили, что в течение только ХХ века Россия разными путями присвоила немало ценностей с территории Украины, которые в конце концов оказались в крупнейших российских музеях. А после аннексии Крыма "причислила" коллекции крымских музеев в свой государственный музейный фонд.

Сообщается, что Министерство культуры обратилось в ЮНЕСКО и ко всем международным партнерам с призывом не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором.

Также министерство призывает принять меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей и легализации Россией незаконно присвоенных ценностей, в том числе под предлогом выставок из фондов российских музеев или раскопок на захваченных ею территориях, совершенных после 2013 года.

В ведомстве подчеркнули, что российские культурные проекты могут быть направлены не только на захват культурного пространства («культурная спецоперация», по словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского), но и легализацию преступных решений нынешнего политического режима РФ.

Напомним, оккупанты похитили из Мелитопольского краеведческого музея скифское золото и другие историко-культурные ценности.