Російська влада під приводом "евакуації" грабує кримські музеї

Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ЮНЕСКО й усіх міжнародних партнерів відреагувати на рішення так званої влади тимчасово окупованого Криму про початок "евакуації" музейних колекцій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Російська влада під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї та установи інших тимчасово окупованих територій України. Відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок та коштовних металів", - йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно.

"Дії РФ є порушенням міжнародного права та матимуть наслідком як відповідальність держави-агресора, так і кримінальну відповідальність причетних на національному та міжнародному рівні. Будь-яке захоплення, знищення чи навмисне пошкодження релігійних, благодійних, освітніх, мистецьких і наукових установ, історичних пам’яток, творів мистецтва та науки забороняється та повинно підлягати судовому переслідуванню", - підкреслили в Міністерстві культури.

У відомстві нагадали, що Росія є учасницею Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року (Гаазької конвенції) та Першого протоколу до неї.

"Хоча міжнародне право не стало перепоною ні для нинішніх керівників РФ, ні для представників російських музеїв та дослідницьких установ, відповідальність окупантів за розграбування культурного надбання неминуча", - зауважили у відомстві.

У Міністерстві культури нагадали, що протягом самого лише ХХ століття Росія різними шляхами привласнила чимало цінностей з території України, які зрештою опинилися в найбільших російських музеях. А після анексії Криму "зарахувала" колекції кримських музеїв до свого державного музейного фонду.

Повідомляється, що Міністерство культури звернулося до ЮНЕСКО та усіх міжнародних партнерів із закликом тне допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором.

Також міністерство закликає вживати заходів з протидії нелегальному трафіку культурних цінностей і легалізації Росією незаконно привласнених цінностей, зокрема під приводом виставок з фондів російських музеїв чи з розкопок на захоплених нею територіях, вчинених після 2013 року.

У відомстві підкреслили, що російські культурні проєкти можуть бути спрямовані не лише на захоплення культурного простору («культурна спецоперація», за словами директора Ермітажу Михайла Піотровського), а й на легалізацію злочинних рішень нинішнього політичного режиму РФ.

Нагадаємо, окупанти викрали з Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото та інші історико-культурні цінності.