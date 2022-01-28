Россия подала кассацию на решение Нидерландов вернуть Украине "скифское золото"

Российская сторона 26 января подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции скифских золотых украшений, ранее размещавшихся в Крыму, Украина. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы не удивлены, что российский оккупант хочет продолжить свою грязную игру, чтобы как можно дольше затянуть судебный процесс, который длится уже семь лет. Но сколько бы это ни продолжалось по времени, мы продолжим защиту своих интересов. Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов музейному фонду Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды", — заявила она.

Напомним, что коллекция скифского золота пяти украинских музеев (в том числе четырех крымских — Центрального музея Тавриды, Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников и заповедника "Херсонес Таврический") была направлена в феврале 2014 года для выставки в немецком Бонне, а затем в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Однако в конце февраля Россия оккупировала Крым, а 18 марта объявила его своей территорией. Нидерландский музей, однако, после выставки не стал возвращать коллекцию ни в Киев, ни в приобретший спорный статус Крым.

В сентябре 2015 года 19 участвовавших в выставке экспонатов из Музея исторических драгоценностей на территории Киево-Печерской лавры вернули в Киев, при этом все остальные экспонаты — крымские — по-прежнему остались в Нидерландах.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты крымских музеев, выставленные в Нидерландах, Украине. Суд счел, что поскольку Крым не является суверенным государством, он не может претендовать на экспонаты как на культурное наследие.

В январе 2017 года четыре крымских музея подали апелляционную жалобу на это решение. В апелляции дело рассматривалось почти четыре года, в том числе потому, что в сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривавший дело, может быть предвзят, и заявило о его отводе. В октябре 2020 года ходатайство об отводе судьи было удовлетворено. 26 октября 2021 года этот суд все же вынес решение, которое снова оказалось в пользу Украины.