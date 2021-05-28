Общество 20 минут назад

СБУ пресекла вывоз в Польшу скифских золотых украшений (ФОТО)

Курьер вез 11 подвесок из желтого и белого золота по заказу европейских клиентов

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, действовавший по заказу европейских клиентов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.

Читайте также:
Румынские пограничники поймали украинца на контрабанде 2850 пистолетов (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны и представляют культурную и историческую ценность для Украины. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от 40 тысяч долларов.

Изъятые предметы старины будут направлены на экспертизу. По ее результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по части 2 статьи 15, части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Украины (покушение на контрабанду культурных ценностей).

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.

Читайте также:
Мировые цены на золото в I квартале упали почти на четверть

Отмечается, что операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во взаимодействии со следственным управлением ее Главного управления в Киеве и Киевской области и Волынской таможней под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Напомним, что в апреле на КПП "Ягодин" выявили контрабандную одежду на 25 млн грн, которую пытались провезти с грузом гуманитарной помощи.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ анонсирует учения в Киеве: могут проверить документы и ограничить движение транспорта
СБУ анонсирует учения в Киеве: могут проверить документы и ограничить движение транспорта
"Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах
"Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах
СБУ поймала чиновников УЗ, сливавших дизтопливо с локомотивов для продажи "налево" (ВИДЕО)
СБУ поймала чиновников УЗ, сливавших дизтопливо с локомотивов для продажи "налево" (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве легковушка врезалась в трамвай, вызвав пробку (ФОТО)

  3. В ПриватБанке назначили нового главу правления

  4. В 2021 году ЗАЗ планирует выпустить 10 тысяч автомобилей

  5. НБУ отозвал лицензии у семи страховых компаний за непредставление финотчетности

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...