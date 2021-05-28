СБУ пресекла вывоз в Польшу скифских золотых украшений (ФОТО)

Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, действовавший по заказу европейских клиентов.

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Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны и представляют культурную и историческую ценность для Украины. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от 40 тысяч долларов.

Изъятые предметы старины будут направлены на экспертизу. По ее результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по части 2 статьи 15, части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Украины (покушение на контрабанду культурных ценностей).

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.

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Отмечается, что операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во взаимодействии со следственным управлением ее Главного управления в Киеве и Киевской области и Волынской таможней под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Напомним, что в апреле на КПП "Ягодин" выявили контрабандную одежду на 25 млн грн, которую пытались провезти с грузом гуманитарной помощи.