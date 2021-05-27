Происшествия 1 час назад

Румынские пограничники поймали украинца на контрабанде 2850 пистолетов (ФОТО, ВИДЕО)

Вместе с продуктами питания водитель фуры пытался незаконно провезти груз револьверов

Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии
Фото: Погранполиция Румынии

Румынские пограничники и таможенники выявили в грузовике, за рулем которого находился 41-летний гражданин Украины, 2850 пистолетов, на перевозку которых у водителя не было законных разрешений.

Как говорится в сообщении пограничной полиции Румынии, 24 мая около 23:00 в пункте пропуска "Исакча" (уезд Тулча) на выезд из страны проследовал грузовик с полуприцелом украинской регистрации.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и различные продукты питания из Турции в адрес украинской компании. Однако пограничники с таможенниками решили вскрыть грузовой отсек транспортного средства и провести его тщательный контроль.

Читайте также:
СБУ изъяла у контрабандистов свыше тонны янтаря на сумму 11 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

В результате за заявленными товарами были обнаружены также спрятанные 143 ящика, в которых находилось 2850 пистолетов марки Major Berg 2.5 калибра 4 мм. Выяснилось, что водитель не имеет разрешения на их провоз. К расследованию контрабанды украинцем оружия пограничники привлекли полицию. При этом о дальнейшей судьбе водителя не сообщается.

Напомним, что погранпереход "Исакча/Орловка" посредством паромной переправы через Дунай — единственный прямой путь в Румынию из южной части Украины, появившийся лишь недавно. В тестовом режиме переправа начала работу еще в 2019 году, но официально заработала лишь с августа 2020-го.

Отметим также, что сейчас власти Измаила готовятся к возможному открытию пассажирского сообщения с Тулчей по Дунаю.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Эстонии испытали нового боевого робота THeMIS: с пулеметом и носилками (ФОТО, ВИДЕО)
В Эстонии испытали нового боевого робота THeMIS: с пулеметом и носилками (ФОТО, ВИДЕО)
Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня: они были закрыты более года
Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня: они были закрыты более года
Glovo поглотил сразу три сервиса доставки в шести странах Восточной Европы
Glovo поглотил сразу три сервиса доставки в шести странах Восточной Европы
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У Джеймса Бонда новый дом: Amazon купил Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

  3. Новые правила переноса номеров между операторами "на руку" мошенникам — "Киевстар"

  4. Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время

  5. Президент "Киевстар" рассказал, когда в Украине может появиться 5G

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...