Румынские пограничники поймали украинца на контрабанде 2850 пистолетов (ФОТО, ВИДЕО)

Румынские пограничники и таможенники выявили в грузовике, за рулем которого находился 41-летний гражданин Украины, 2850 пистолетов, на перевозку которых у водителя не было законных разрешений.

Как говорится в сообщении пограничной полиции Румынии, 24 мая около 23:00 в пункте пропуска "Исакча" (уезд Тулча) на выезд из страны проследовал грузовик с полуприцелом украинской регистрации.

Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и различные продукты питания из Турции в адрес украинской компании. Однако пограничники с таможенниками решили вскрыть грузовой отсек транспортного средства и провести его тщательный контроль.

В результате за заявленными товарами были обнаружены также спрятанные 143 ящика, в которых находилось 2850 пистолетов марки Major Berg 2.5 калибра 4 мм. Выяснилось, что водитель не имеет разрешения на их провоз. К расследованию контрабанды украинцем оружия пограничники привлекли полицию. При этом о дальнейшей судьбе водителя не сообщается.

Напомним, что погранпереход "Исакча/Орловка" посредством паромной переправы через Дунай — единственный прямой путь в Румынию из южной части Украины, появившийся лишь недавно. В тестовом режиме переправа начала работу еще в 2019 году, но официально заработала лишь с августа 2020-го.

Отметим также, что сейчас власти Измаила готовятся к возможному открытию пассажирского сообщения с Тулчей по Дунаю.