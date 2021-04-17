В Измаиле стартовал проект пассажирского сообщения с румынским городом Тулча

Исполком Измаильского городского совета подписал грантовый контракт по проекту "CBConnect-Trans — развитие интермодального трансграничного сообщения по маршруту "Исакча — Орловка — Измаил — Тулча".

Как сообщает пресс-служба Измаильского морского порта, это мероприятие предусмотрено планом развития морского порта "Измаил", а подписание контракта является важным шагом к его реализации.

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По информации портовиков, в рамках проекта запланировано строительство современной стоянки маломерных судов примерно на 12 мест в пределах набережной Луки Капикраяна №4, капитальный ремонт подъездной дороги к морскому вокзалу с обустройством парковки автотранспорта, а также закупка двух судов (на 32 и на 12 мест) для регулярного пассажирского сообщения по маршруту "Измаил — Тулча" и в обратном направлении.

Проект реализуется в рамках Совместной операционной программы "Румыния — Украина 2014-2020" и будет финансироваться Европейским союзом.

Основная цель программы — восстановление регулярного пассажирского сообщения между городами Измаил и Тулча (Румыния) по реке Дунай. Срок реализации проекта — 24 месяца.

В пресс-службе добавили, что подписание грантовых контрактов означает юридическое и фактическое начало проектов.

Главным партнером проекта является мэрия города Исакча (Румыния, уезд Тулча), а с украинской стороны — исполком Измаильского городского совета.

Напомним, в Одесской области протестировали паромный комплекс "Орловка" между одноименным поселком и румынской Исакчей.