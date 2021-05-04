Мировые цены на золото в I квартале упали почти на четверть

За первые три месяца 2021 года спрос на золото во всем мире снизился на 23%. Как сообщает Всемирный совет по золоту (WGC), это произошло на фоне оттока из золотых запасов Биржевого инвестиционного фонда (ETF) 177,9 тонн желтого металла.

Так, по данным организации, в I квартале спрос на самый популярный драгметалл во всем мире составил 815,7 тонны.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда спрос достигал 1059,9 тонн, спрос на желтое золото упал на 23%.

В то же время, падение цен на золото спровоцировало увеличение потребительского спроса на уровне 45%, а растущее инфляционное давление стало причиной роста инвестиций в монеты и золотые слитки на 36% выросло до 339,5 тонн.

В частности, спрос на ювелирные изделия из золота в I квартале, по сравнению с показателями января — марта 2020-го, возрос на 52% и достиг 477,4 тонны.

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При этом, эксперты TD Securities считают, что до конца 2021 года цены на этот драгметалл увеличатся до $1 900 за унцию.

В свою очередь, аналитики ABN Amro настроены не так позитивно: они утверждают, что перспективы этого рынка являются отрицательными, пока стоимость золота остается ниже $1 850.

Как сообщалось ранее, 27 июля 2020 года цена на золото достигла более $1 943 за унцию, превысив предыдущий рекорд, установленный в сентябре 2011 года.

Напомним, 20 февраля того же года, цена на золото выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием коронавируса на мировую экономику.

В начале января цена на золото выросла до максимального уровня с 2013 года на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке.

23 марта стоимость основного драгметалла продемонстрировала самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений с 1984 года.