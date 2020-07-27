Экономика 9 минут назад

Цены на золото установили новый исторический рекорд

Стоимость основного драгметалла взлетела из-за опасения инвесторов относительно отношений США и Китая, а также пандемии коронавируса

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Сегодня утром, 27 июля, цена на золото достигла более $1 943 за унцию, превысив предыдущий рекорд, установленный в сентябре 2011 года, сообщает CNBC.

По данным издания, во время первых торгов на азиатских рынках цена на унцию золота сначала достигла более 1 931 доллара, после чего ненадолго повысилась до рекордных 1 943,9275 доллара.

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Предыдущий рекорд цены унции золота был установлен в сентябре 2011 года — тогда она достигла $1921,18.

Как отмечает CNBC, причиной роста цен на золото является беспокойство инвесторов относительно отношений крупнейших экономик мира — США и Китая, которые в последние недели ухудшаются, а также пандемии коронавируса, которая пока не утихает.

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Из-за этого инвесторы вкладывают в золото, которое считают безопасным активом, а поэтому его цена растет.

Напомним, 20 февраля, цена на золото выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием коронавируса на мировую экономику.

Как сообщалось ранее, в начале января цена на золото выросла до максимального уровня с 2013 года на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке.

23 марта стоимость основного драгметалла продемонстрировала самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений с 1984 года.

 

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