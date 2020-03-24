Экономика 20 минут назад

Цены на золото установили исторический рекорд дневного роста

Вечером 23 марта стоимость основного драгметалла продемонстрировала самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений с 1984 года

Цены на золото установили исторический рекорд дневного роста Цены на золото установили исторический рекорд дневного роста
Фото: WSJ

Вчера, 23 марта, фьючерсы на золото с поставкой в апреле увеличились на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3, сообщает MarketWatch.

По информации издания, в долларовом выражении это является самым высоким дневным ростом за всю историю наблюдений, с 1984 года, а в процентном — с марта 2009 года.

Рост цен на золото и ослабление доллара произошли на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что центробанк США не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется.

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По состоянию на 21:10 по киевскому времени, цена на основной драгметалл скорректировалась до $1569,3 на унцию, по отношению к цене пятницы рост составил 5%.

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Напомним, 20 февраля, цена на золото выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием коронавируса на мировую экономику.

Как сообщалось ранее, в начале января цена на золото выросла до максимального уровня с 2013 года на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке.

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