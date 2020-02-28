Великобритания купила у России золота на рекордные $5,3 млрд

В 2019 году Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.

Указано, что это на треть больше, чем РФ продала золота во все страны мира за предыдущие 3 года.

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Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017 году — на $1,1 млрд.

Также в физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 тонн.

Как отмечается, почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках. Если ориентироваться на лондонский стандарт (слиток весом около 12,5 кг), Россия поставила в Британию в прошлом году не менее 9000 слитков.

Также известно, что на поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего РФ экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.

Кроме того, золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов (в сумме около $3,4 млрд). Но помимо золота Россия также увеличила в эту страну экспорт платины (в 2 раза, до $936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до $100 млн).

Известно, что Соединенное Королевство считается одним из крупнейших центров торговли физическим золотом, откуда потоки перераспределяются далее по конечным потребителям. При этом покупателями золота в Лондоне могут быть самые разнообразные международные инвесторы. Крупнейшими странами-импортерами золота для конечного потребления выступают Китай и Индия.

Как сообщалось, цена на золото выросла до максимума за 7 лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием китайского коронавируса на мировую экономику.