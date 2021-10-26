Нидерландский суд обязал вернуть скифское золото Украине

Апелляционный суд Амстердама 26 октября вынес решение, согласно которому коллекция скифских золотых украшений является собственностью Украины и должна вернуться украинскому государству.

Об этом сообщил в своем Twitter украинский президент Владимир Зеленский, поблагодарив за это сам суд, а также Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и Министерство культуры и информационной политики.

Как передает "Интерфакс-Украина", решение также прокомментировал на брифинге в Кировоградской области премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Храниться они будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить эти драгоценности", — сказал премьер.

В качестве варианта для хранения скифского золота глава правительства назвал Национальный заповедник "София Киевская", но рассматриваться будут и другие варианты в разных регионах.

Напомним, что коллекция скифского золота пяти украинских музеев (в том числе четырех крымских — Центрального музея Тавриды, Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников и заповедника "Херсонес Таврический") была направлена в феврале 2014 года для выставки в немецком Бонне, а затем в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Однако в конце февраля Россия оккупировала Крым, а 18 марта объявила его своей территорией. Нидерландский музей, однако, после выставки не стал возвращать коллекцию ни в Киев, ни в приобретший спорный статус Крым.

В сентябре 2015 года 19 участвовавших в выставке экспонатов из Музея исторических драгоценностей на территории Киево-Печерской Лавры вернули в Киев, при этом все остальные экспонаты — крымские — по-прежнему остались в Нидерландах.

В декабре 2016 года окружной административный суд Амстердама постановил вернуть экспонаты крымских музеев, выставленные в Нидерландах, Украине. Суд счел, что Крым не является суверенным государством и потому не может претендовать на экспонаты как на культурное наследие.

В январе 2017 года четыре крымских музея подали апелляционную жалобу на это решение.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривавший дело, может быть предвзят, и заявило о его отводе. В октябре 2020 года ходатайство об отводе судьи было удовлетворено.