Политика 1 час назад

Нидерландский суд обязал вернуть скифское золото Украине

Суд отклонил апелляцию, поданную крымскими музеями, действующими ныне под юрисдикцией России

Фото: сайт Национальной академии наук Украины Фото: сайт Национальной академии наук Украины
Фото: сайт Национальной академии наук Украины

Апелляционный суд Амстердама 26 октября вынес решение, согласно которому коллекция скифских золотых украшений является собственностью Украины и должна вернуться украинскому государству.

Об этом сообщил в своем Twitter украинский президент Владимир Зеленский, поблагодарив за это сам суд, а также Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и Министерство культуры и информационной политики.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Как передает "Интерфакс-Украина", решение также прокомментировал на брифинге в Кировоградской области премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Храниться они будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить эти драгоценности", — сказал премьер.

В качестве варианта для хранения скифского золота глава правительства назвал Национальный заповедник "София Киевская", но рассматриваться будут и другие варианты в разных регионах.

Напомним, что коллекция скифского золота пяти украинских музеев (в том числе четырех крымских — Центрального музея Тавриды, Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников и заповедника "Херсонес Таврический") была направлена в феврале 2014 года для выставки в немецком Бонне, а затем в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Однако в конце февраля Россия оккупировала Крым, а 18 марта объявила его своей территорией. Нидерландский музей, однако, после выставки не стал возвращать коллекцию ни в Киев, ни в приобретший спорный статус Крым.

Читайте также:
СБУ пресекла вывоз в Польшу скифских золотых украшений (ФОТО)

В сентябре 2015 года 19 участвовавших в выставке экспонатов из Музея исторических драгоценностей на территории Киево-Печерской Лавры вернули в Киев, при этом все остальные экспонаты — крымские — по-прежнему остались в Нидерландах.

В декабре 2016 года окружной административный суд Амстердама постановил вернуть экспонаты крымских музеев, выставленные в Нидерландах, Украине. Суд счел, что Крым не является суверенным государством и потому не может претендовать на экспонаты как на культурное наследие.

В январе 2017 года четыре крымских музея подали апелляционную жалобу на это решение.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривавший дело, может быть предвзят, и заявило о его отводе. В октябре 2020 года ходатайство об отводе судьи было удовлетворено.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В деле о попытке поджога дома замглавы Офиса президента появился второй подозреваемый
В деле о попытке поджога дома замглавы Офиса президента появился второй подозреваемый
Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе
Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе
Суд дал пять лет условно одному из сотрудников СБУ, напавших на пограничников на границе
Суд дал пять лет условно одному из сотрудников СБУ, напавших на пограничников на границе
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. СБУ совместно со спецслужбами США прикрыла мощную хакерскую сеть в Darknet (ФОТО)

  3. Apple выпустила новую операционную систему

  4. СНБО подрывает основы украинской государственности — Верховный суд

  5. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше запланированных — Минэнерго

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...