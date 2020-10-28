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Дело о "скифском золоте": суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи

Поскольку судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривающий дело, может быть предвзят

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

В Нидерландах Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей в деле о принадлежности "скифского золота".

Об этом сообщается на сайте суда.

Кратко и по делу в Telegram

"Удовлетворено исковое заявление от государства Украина об отзыве г-на Д. Дж. Оранье — судьи Апелляционного суда Амстердама", — говорится в сообщении.

Как пояснили в суде, это означает, что Апелляционный суд Амстердама теперь назначит нового судью в состав коллегии, рассматривающей дело о крымских сокровищах.

"Впоследствии суд свяжется с заинтересованными сторонами по поводу продолжения разбирательства", — заверили в суде.

Известно, что в сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривающий дело, может быть предвзят.

Так, судья в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", поэтому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстроя".

Кроме того, представительство интересов "Промнефтьстроя" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев. Но тогда суд отказал Украине в отводе судьи.

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Напомним, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре — в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию — 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Россия. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела — в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

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