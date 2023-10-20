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Общество
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В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами

В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами
Фото: пресс-служба Минкульта

В Украину удалось вернуть 14 ценных исторических артефактов. Это разные предметы оружия – средневековые мечи, сабли, а также кремневый топор периода позднего энеолита. Их похитили российские военные с временно оккупированных территорий и пытались незаконно ввезти на территорию США.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра в Министерстве культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Предметы археологии передала американская сторона Посольству Украины в США, затем МИД доставили в Украину и передали Министерству культуры и информационной политики Украины.

По его словам, сегодня артефакты были переданы на временное хранение в Национальный заповедник Киево-Печерская лавра, где их отреставрируют. После этого реликвии будут экспонированы в одном из Национальных музеев.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что в 2022 году в США было задержано более 20 отправлений в предметы археологии. Они могут проходить с территории Украины и быть похищены из музейных коллекций, или это предметы так называемой "черной" археологии, которые пытались незаконно ввозить на территорию США.

Фото 2 — В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами
Фото 3 — В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами
Фото 4 — В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами
Фото 5 — В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами
Фото 6 — В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами
Фото 7 — В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами

"В начале марта 2023 года американская сторона передала Украине кремневый топор периода позднего энеолита энеолита-ранней бронзы, две железные сабли и железный меч времен средневековья. В сентябре 2023 года во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США был передан еще ряд .В Вашингтоне состоялась церемония возвращения культурных ценностей, похищенных с временно оккупированных территорий Украины", - сообщают в Минкульте.

Напомним, Верховный суд Нидерландов 9 июня поддержал решение предыдущей инстанции по делу "скифского золота" из коллекции музеев Автономной Республики Крым и постановил передать историко-культурную ценность Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко