В Украину вернули исторические артефакты, похищенные россиянами

В Украину удалось вернуть 14 ценных исторических артефактов. Это разные предметы оружия – средневековые мечи, сабли, а также кремневый топор периода позднего энеолита. Их похитили российские военные с временно оккупированных территорий и пытались незаконно ввезти на территорию США.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра в Министерстве культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Предметы археологии передала американская сторона Посольству Украины в США, затем МИД доставили в Украину и передали Министерству культуры и информационной политики Украины.

По его словам, сегодня артефакты были переданы на временное хранение в Национальный заповедник Киево-Печерская лавра, где их отреставрируют. После этого реликвии будут экспонированы в одном из Национальных музеев.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что в 2022 году в США было задержано более 20 отправлений в предметы археологии. Они могут проходить с территории Украины и быть похищены из музейных коллекций, или это предметы так называемой "черной" археологии, которые пытались незаконно ввозить на территорию США.

"В начале марта 2023 года американская сторона передала Украине кремневый топор периода позднего энеолита энеолита-ранней бронзы, две железные сабли и железный меч времен средневековья. В сентябре 2023 года во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США был передан еще ряд .В Вашингтоне состоялась церемония возвращения культурных ценностей, похищенных с временно оккупированных территорий Украины", - сообщают в Минкульте.

Напомним, Верховный суд Нидерландов 9 июня поддержал решение предыдущей инстанции по делу "скифского золота" из коллекции музеев Автономной Республики Крым и постановил передать историко-культурную ценность Украине.