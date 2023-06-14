Из-за подрыва Каховской ГЭС исторические артефакты вымываются или разворовываются "черными археологами" - Минкульт

В Министерстве культуры и информационной политики обращают внимание, что следствием катастрофы на Каховской гидроэлектростанции стало, в частности, затопление и повреждение водой археологических объектов, равно как и расхищение таких объектов копателями-грабителями.

"Сотни объектов культурного наследия на территории вызванной россиянами масштабной катастрофы - подрыва Каховской ГЭС - были повреждены, затоплены или, как сами сооружения ГЭС, уничтожены умышленно. Однако едва ли не самые большие потери может понести бесценное археологическое наследие Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при создании Каховского водохранилища под его водами оказались археологические объекты разных периодов, однако резкое падение уровня воды в нем после подрыва дамбы, а также размывание берегов и затопление территорий ниже по течению Днепра повлекло критическую ситуацию с охраной археологического наследия.

"На территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской области активизировались копатели-грабители, которые выбирают ценные предметы с помощью металлодетекторов. МКИП обратилось к руководителям ОВА пострадавших областей, а также к МВД и правоохранительным органам для эффективного противодействия разграблению археологических объектов", - указывают в министерстве.

Усилия по мониторингу, фиксации повреждений и проведению других неотложных работ должны будут ученые-археологи, музейщики и правоохранители. Соответствующую дорожную карту специалисты МКИП обсудили с Институтом археологии Национальной академии наук Украины и другими партнерами, а также с Национальным заповедником "Хортица".

В ведомстве также добавляют, что работы по мониторингу и фиксации состояния объектов продолжаются с первых дней изменения уровня воды в Каховском водохранилище, в частности, в Запорожье.

В свою очередь, Херсонская областная военная администрация в среду также обратила внимание на проблему, заявив, что исторические артефакты, которые находились в неисследованных курганах на территории региона, вымываются из земли и мощным течением разносятся по берегам рек и на побережье Черного моря.

"Если вы заметили такие объекты – просьба немедленно обратиться в Херсонский областной краеведческий музей и сообщить о находке. Помогите сохранить культурное наследие Украины и памятники археологии Херсонщины. Контактный номер телефона музея: 066-35-51-407", - призывали у ОВА.

Напомним, что ранее в Минкульте сообщали, что из-за подтопления после подрыва ГЭС в зоны риска попали памятники археологии национального значения на Херсонщине: Львовское поселение (село Львово, IV век до нашей эры - IV век нашей эры), Бургунское поселение (село Николаевка, II-V век), место крепости Тягин (село Тягинка, XIII-XVII век) и городище Понятовское (село Понятовка, IV век до нашей эры – IV век нашей эры).