В Херсонской области запретили посещение подтопленных сел, зон отдыха и стихийную продажу рыбы

Совет обороны Херсонской области 12 июня, помимо запрета на въезд и 21-часового комендантского часа для жителей микрорайона Корабел и Нефтегавани в Херсоне, не покидавших остров во время подтопления, решил ввести и другие ограничения в регионе.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, власти готовятся к последствиям стремительного падения уровня воды, которая с 6 июня частично или полностью подтапливала прибрежные населенные пункты области, и хочет обезопасить людей от мин и мародерства.

Так, въезд в такие населенные пункты будет пока запрещен и только после обследования и выяснение ситуации безопасности будет открыт доступ для проезда гражданам, имеющим там регистрацию или снимающих там жилье.

"Не думайте, что как только сойдет вода, вы сможете сразу вернуться. Есть определенная процедура. Вернуться домой вы сможете только после того, как местность осмотрят взрывотехники, потом правоохранители, а уже напоследок - коммунальщики с экологами. Относительно мусора - такая же процедура: его уберут после осмотра взрывотехников, правоохранителей и экологов. Наберитесь терпения", - отметил Прокудин.

Под запретом в области будет проведение летнего оздоровительного сезона, пребывание на пляжах, водоемах, в лесопарковых зонах и в местах массового отдыха возле объектов критической инфраструктуры, объектов сил обороны и в других местах с высоким уровнем минной опасности. Также в Херсонской области устанавливается жесткий надзор за недопущением стихийных продаж водных биоресурсов, в частности рыбы и раков.

Руководитель региона сообщил, что в настоящее время возобновлена работа 12 трансформаторных подстанций в Херсоне и еще двух в других местах области, а в селах Ольговка, Львово, Николаевка Тягинской общины, Благодатное Калиновской общины (на Ингульце), а также в Чернобаевке вода отошла настолько, что началась стабилизационно-восстановительные работы. В поселках Белозерка, Антоновка и селе Садовом уже возобновлено газоснабжение.

Напомним также, что ранее министр внутренних дел Игорь Клименко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС, инициировал продление комендантского часа в Херсоне, чтобы можно было оперативно ликвидировать все последствия. Сейчас, как выше отмечено, почти круглосуточный комендантский час со вторника вводят лишь на Карантинном острове.