В Херсоне нашли тела еще двух утонувших в результате подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне 12 июня обнаружили утопленными еще двух мирных людей - неизвестную женщину и 50-летнего мужчину. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

"В общей сложности сейчас известно о 10 погибших из-за подрыва российской армией дамбы Каховской ГЭС. Еще 20 человек - ранены, среди них пять полицейских и двое спасателей", - отметил он.

Кроме того, без вести пропавшими, по словам Прокудина, числятся 35 человек, среди которых семеро детей. В Министерстве же внутренних дел, подтверждая гибель еще двух человек, говорят, что пропавших без вести уже зафиксировано 41.

"Подтоплеными остаются 3653 домовладений. Соответствующие службы возобновляют газоснабжение и электроснабжение. Утром провели заседание штаба по ликвидации последствий катастрофы: заслушали состояние подготовки к бурению новостей артезианских скважин на Херсонщине", - сообщил глава штаба, министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также представители штаба посетили Чернобаевскую сельскую общину, где подтоплены 33 дома. Власти обещают, что к выходным в большинстве домов Чернобаевке уже будут восстановлены электро- и водоснабжение.

Напомним, что по состоянию на 13:00 понедельника было известно о восьми погибших в результате подтопления в Херсонской области. Сообщалось, что подтопленными остаются 46 населенных пунктов, из них: 32 (3801 дом) – на подконтрольной территории, 14 – на временно оккупированной.

В регионе эвакуировано 2743 человек, из которых 205 детей и 76 маломобильных. Еще два человека погибли в Николаевской области, где подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуировано там 982 человека, среди которых 167 детей.

Отметим также, что три человека погибли и десять были ранены 11 июня в результате обстрела российскими войсками трех лодок, которыми спасали 21 человека из затопленного оккупированного левобережья Херсонщины.