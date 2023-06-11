На Херсонщине россияне расстреляли лодку с эвакуировавшимися гражданскими: есть погибшие, много раненых

Российские захватчики в очередной раз доказали, что они не собираются придерживаться никаких правил ведения войны. 11 июня они атаковали лодку с гражданскими людьми, которые пытались эвакуироваться с левого берега Херсонской области. Пострадали тринадцать человек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он писал, что шесть человек получили ранения.

Позже глава области Александр Прокудин сообщил, что количество раненых из 6 человек увеличилось до 10 и среди них двое правоохранителей, а трое мирных людей погибли.

Прокудин написал, что один из погибших – 74-летний мужчина, собственным телом прикрыл женщину. Русские расстреляли его в спину. От полученных ран он погиб, врачи не успели ему помочь.

Ермак подчеркнул, что врачи борются за жизнь раненых.

Российские оккупанты мешают эвакуировать людей с подтопленных территорий и терроризируют местное население. Только за минувшие сутки 10 июня 41 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив 247 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО "Град" и беспилотников.

Напомним, 8 июня во время эвакуации пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 9 человек.